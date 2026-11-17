M5S Rimini, Matteo Urbini eletto nuovo rappresentante del gruppo territoriale

Trentacinque anni, lavora alla direzione assistenziale ospedaliera dell'Ausl Romagna. Gli iscritti lo hanno scelto durante la riunione del 10 novembre.

Il Movimento 5 Stelle di Rimini affida la guida del gruppo territoriale a Matteo Urbini. Trentacinque anni, Urbini è stato eletto dagli iscritti lunedì 10 novembre, durante la riunione nella sede di via Savonarola 8.

Laureato magistrale, con due master in Economia e Management dei Servizi Sanitari, Urbini lavora alla Direzione assistenziale ospedaliera dell'Ausl Romagna. Si occupa della gestione e dell'ottimizzazione dei flussi ospedalieri e territoriali e affianca all'attività professionale anche l'impegno nella docenza e nella formazione di studenti e operatori sanitari. È inoltre tra i volti attivi del Network nazionale dei Giovani del Movimento 5 Stelle. La sua elezione viene letta dai vertici del Movimento come un'occasione per coinvolgere maggiormente le nuove generazioni nella vita politica locale. «Gli under 35 sono la generazione che oggi chiede con più forza di cambiare le cose, in un presente che per loro significa precarietà, incertezza, guerra e disuguaglianza», dichiarano il senatore e coordinatore regionale Marco Croatti, Gabriele Lanzi e la coordinatrice provinciale Maria Angela Bigoli.

Tra gli obiettivi indicati c'è la creazione di momenti di confronto dedicati ai temi che interessano i giovani, dal lavoro alla casa, passando per studio e sanità. L'idea è organizzare assemblee tematiche coinvolgendo direttamente gli under 35, gli studenti e gli universitari del campus riminese. «Ci piacerebbe creare uno spazio stabile di partecipazione giovanile dentro il gruppo», aggiungono i coordinatori, indicando in Urbini un possibile punto di riferimento per le nuove generazioni che vogliono avvicinarsi all'attività politica del Movimento.