Emergenza meteo Maltempo, esonda il Metauro: una persona salvata dai vigili del fuoco

Allagamenti nell'entroterra pesarese, frane in Liguria e Toscana. A Carasco evacuata una palazzina, dieci persone costrette a lasciare casa

Notte di forte maltempo in diverse regioni italiane. Nell'entroterra della provincia di Pesaro e Urbino l'esondazione del fiume Metauro ha provocato allagamenti in diversi comuni. A Urbania una persona rimasta bloccata nella propria abitazione è stata soccorsa e portata in salvo dai vigili del fuoco.

Situazione critica anche in Liguria, dove a Carasco, in provincia di Genova, una grossa frana ha minacciato una palazzina. Dieci persone sono state evacuate durante la notte.

Allagamenti e smottamenti hanno interessato anche la provincia di Arezzo, dove sono arrivate circa 70 richieste di intervento. In Toscana, invece, le ondate di piena dei fiumi Ombrone Pistoiese, Bisenzio e Serchio sono transitate senza particolari criticità.