Maltempo sul Riminese Mare agitato e vento forte: allerta arancione sulla costa romagnola

Onde superiori ai 3,2 metri e raffiche fino a oltre 74 chilometri orari. Criticità previste anche per la giornata di domani, con fenomeni in attenuazione dal pomeriggio

Allerta arancione per lo stato del mare sulla costa romagnola, nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Nella seconda parte della giornata di oggi (domenica 1° novembre), spiega il provvedimento adottato dall'Arpae e la Protezione Civile regionale - è previsto mare agitato al largo con altezza dell'onda superiore a 3,2 metri. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata compresi tra 62 e 74 chilometri orari da Nord-Est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e lungo la costa. Per questo, sull'area costiera e collinare, è stata disposta anche una allerta gialla per vento forte. Non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sul settore centro-orientale, con possibili effetti associati occasionali e deboli nevicate a partire da 1000-1200 metri. Inoltre, viene aggiunto, nella fascia collinare e montana interessata dalle precipitazioni, non si escludono occasionali fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del reticolo minore. Per la giornata di domani (lunedì 2 novembre) è previsto ancora mare agitato al largo, in attenuazione dal pomeriggio a partire dal settore settentrionale. Sono attesi, ancora, venti forti, compresi tra i 50 e i 61 chilometri orari da Nord-Est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, in particolare sul crinale appenninico ed al mattino lungo la fascia costiera.