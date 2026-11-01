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Maltempo sul Riminese

Mare agitato e vento forte: allerta arancione sulla costa romagnola

Onde superiori ai 3,2 metri e raffiche fino a oltre 74 chilometri orari. Criticità previste anche per la giornata di domani, con fenomeni in attenuazione dal pomeriggio

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
01 novembre 2026 12:40
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Mare agitato e vento forte: allerta arancione sulla costa romagnola - Mareggiata (Immagine elaborata con ChatGpt)
Mareggiata (Immagine elaborata con ChatGpt)
Rimini
Attualità
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Allerta arancione per lo stato del mare sulla costa romagnola, nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Nella seconda parte della giornata di oggi (domenica 1° novembre), spiega il provvedimento adottato dall'Arpae e la Protezione Civile regionale - è previsto mare agitato al largo con altezza dell'onda superiore a 3,2 metri. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata compresi tra 62 e 74 chilometri orari da Nord-Est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e lungo la costa. Per questo, sull'area costiera e collinare, è stata disposta anche una allerta gialla per vento forte. Non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sul settore centro-orientale, con possibili effetti associati occasionali e deboli nevicate a partire da 1000-1200 metri. Inoltre, viene aggiunto, nella fascia collinare e montana interessata dalle precipitazioni, non si escludono occasionali fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del reticolo minore. Per la giornata di domani (lunedì 2 novembre) è previsto ancora mare agitato al largo, in attenuazione dal pomeriggio a partire dal settore settentrionale. Sono attesi, ancora, venti forti, compresi tra i 50 e i 61 chilometri orari da Nord-Est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, in particolare sul crinale appenninico ed al mattino lungo la fascia costiera.

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