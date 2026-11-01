Giovedì 12 novembre Matteo Nanni, il Riminese che gira il mondo in moto si racconta a Riccione

Alla biblioteca comunale: il centauro racconta le sue peripezie in sella alla sua "Grigina"

Giovedì 12 novembre alle ore 21:00, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10), torna un nuovo appuntamento della rassegna “L’Angolo dell’avventura Rimini-Riccione” che fino al 13 maggio 2027 esplorerà il pianeta attraverso la voce, le immagini e le esperienze dirette di chi ha vissuto viaggi straordinari a contatto con culture e luoghi affascinanti.

Il 12 novembre la scena sarà tutta per Matteo Nanni e la sua fidata moto “Grigina”. Classe 1983, appassionato di viaggi e due ruote, il motociclista non sapeva bene cosa sarebbe successo quella particolare mattina di metà novembre. Raggiunta l’India dopo due mesi di viaggio, però, la visione si fece più chiara: sarebbe stato il giro del mondo. Otto anni per completare il world tour overland, saltando da un continente all’altro con un’unica regola fissa: la moto sarebbe tornata a casa sulle sue ruote.

Al pubblico de “L’Angolo dell’avventura Rimini-Riccione”, Matteo Nanni racconterà la risalita del Nord America, capitolo affrontato in solitaria tra il 2024 e il 2025 dopo l’avventura in Sud America dalla Terra del Fuoco alla Colombia. Un percorso che parte da Panama, attraversa frontiere complesse e paesaggi selvaggi, si distende lungo i grandi spazi di Stati Uniti e Canada.

Il secondo appuntamento con Matteo Nanni è fissato per giovedì 26 novembre, con il racconto dell’ultima grande e impegnativa sfida: la traversata del continente africano prima del definitivo rientro a casa.

Gli incontri della rassegna confermano il valore dell’attività della Biblioteca comunale che da anni promuove i temi del viaggio, della conoscenza e dell’incontro tra popoli sia attraverso il proprio patrimonio librario, sia con iniziative rivolte alla cittadinanza. In una città da sempre legata nell’immaginario collettivo all’idea della partenza e dell’arrivo, il viaggio si conferma un filo rosso ideale capace di unire lettura, testimonianze dal vivo e reportage fotografici.

L’ingresso agli incontri è libero con possibilità di prenotazione. Gli appuntamenti del 10 dicembre 2026 e del 4 febbraio 2027 saranno realizzati in collaborazione con Mondadori Bookstore Riccione.

Per informazioni: Biblioteca comunale di Riccione, tel. 0541 600504, e-mail: [email protected]



