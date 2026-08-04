Mense scolastiche, sconto automatico per 3.900 famiglie riminesi

Grazie al Fondo nazionale per le mense biologiche il Comune applicherà un’agevolazione sulle fatture di maggio e giugno 2026 per le famiglie con ISEE inferiore a 35mila euro

Un sostegno diretto alle famiglie riminesi che utilizzano la mensa scolastica. Grazie alle risorse del Fondo nazionale per le mense biologiche, il Comune applicherà uno sconto automatico sulle fatture del bimestre maggio‑giugno 2026 per le scuole dell’infanzia e le primarie statali. La misura riguarda circa 3.900 famiglie e sarà attivata senza alcuna richiesta da parte degli utenti.

L’agevolazione è destinata alle famiglie residenti con ISEE inferiore a 35.000 euro, già inserite nelle fasce agevolate. Lo sconto verrà calcolato dall’Ufficio Rette sulla base dei pasti effettivamente consumati durante l’anno scolastico. Il contributo non modifica le tariffe in vigore e si applica esclusivamente ai servizi che utilizzano alimenti biologici al 100%, come previsto dal Fondo nazionale.

« Un aiuto concreto e già applicato, che le famiglie vedranno direttamente nel bollettino — dichiara la vicesindaca, con delega ai servizi educativi, Chiara Bellini —. La mensa è un momento educativo che va sostenuto con un diritto allo studio agile e mirato. Snellire le procedure significa rendere più accessibili ed equi i servizi educativi .».