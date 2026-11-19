Meteo Rimini, 20 novembre 2026: venti sostenuti e cielo variabile sulla costa
A Rimini il 20 novembre 2026 cielo variabile, giornata asciutta con venti da sud-ovest e temperature tra ~10°C e 14°C. Leggi il dettaglio orario.
Domani a Rimini la giornata si presenterà nel complesso asciutta ma ventilata: nuvolosità variabile e temperature miti per la stagione. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): nubi sparse con temperatura intorno a 12,8 °C (percepita 11,9 °C). Vento da sud-ovest moderato, circa 7,0 m/s con raffiche fino a 13,0 m/s. Pressione 1003 hPa, umidità 68%. Visibilità ridotta a ~5471 m. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).
Prima mattina (03:00): Ancora nubi sparse e clima stabile con 12,1 °C (percepita 11,1 °C). Vento in lieve intensificazione: 8,1 m/s con raffiche fino a 15,1 m/s. Pressione 1004 hPa, umidità 65%, visibilità buona (10.000 m). Nessuna pioggia attesa.
Mattina (06:00): Tempo più limpido, poche nuvole e temperatura in calo a 10,2 °C (percepita 8,8 °C). Vento intorno a 6,9 m/s con raffiche fino a 12,7 m/s. Pressione 1005 hPa, umidità 62%. Condizioni asciutte e soleggiate a tratti.
Mezza mattinata (09:00): poche nuvole, lieve aumento termico a 14,0 °C (percepita 13,0 °C). Vento da sud-ovest sui 6,3 m/s con raffiche fino a 11,9 m/s. Pressione 1007 hPa, umidità 59%. Giornata ancora priva di precipitazioni.
Mezzogiorno (12:00): Cielo ancora a tratti sereno con poche nuvole e temperatura massima intorno a 14,0 °C (percepita 12,7 °C). Vento moderato 6,1 m/s con raffiche fino a 11,8 m/s. Pressione 1008 hPa, umidità in discesa al 49%.
Primo pomeriggio (15:00): Aumento della nuvolosità a tratti, nubi sparse, temperatura intorno a 12,7 °C (percepita 11,5 °C). Vento in attenuazione a circa 4,3 m/s con raffiche fino a 8,0 m/s. Pressione 1009 hPa, umidità 55%. Nessuna precipitazione prevista.
Tardo pomeriggio (18:00): Nuvolosità variabile, nubi sparse, temperatura in discesa a 11,5 °C (percepita 10,3 °C). Vento nuovamente attorno a 7,0 m/s con raffiche fino a 12,9 m/s. Pressione 1010 hPa, umidità 61%. Visibilità buona, giornata asciutta.
Sera (21:00): Cielo con poche nuvole e temperatura di 10,4 °C (percepita 9,2 °C). Vento sui 5,6 m/s con raffiche fino a 10,2 m/s. Pressione 1011 hPa, umidità 64%. Condizioni stabili e senza pioggia.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente asciutta a Rimini il 20 novembre 2026, con cielo da variabile a parzialmente nuvoloso e venti da sud-ovest moderati a localmente sostenuti (raffiche fino a ~15 m/s la notte). Temperature miti per il periodo, tra circa 10 °C e 14 °C. Nessuna precipitazione significativa prevista.