Meteo Rimini, 23 ottobre 2026: giornata asciutta con cielo variabile e temperature miti
Previsioni per Rimini — 23 ottobre 2026: giornata prevalentemente asciutta, cieli variabili e vento debole. Dettaglio orario per organizzare la giornata.
Domani a Rimini si profila una giornata prevalentemente asciutta con nuvolosità variabile e temperature piacevoli per la stagione. Venti deboli e una pressione ancora stabile accompagneranno il tempo, rendendo il clima adatto ad attività all'aperto con qualche fase di cielo coperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00 - 03:00): poche nuvole. Temperatura intorno a 12,0 °C (percepita 11,5 °C), umidità elevata al 84% e pressione sui 1022 hPa. Vento debole da SW a circa 2,0 m/s (224°) con raffiche fino a 3,8 m/s. Visibilità buona (10 km). Precipitazioni attese: 0 mm.
Prima mattina (03:00 - 06:00): cielo coperto in parziale attenuazione. Temperature in lieve calo a 11,9 °C e umidità al 76%. Pressione 1021 hPa. Vento molto debole da S-SW a 1,2 m/s con raffiche fino a 2,9 m/s. Precipitazioni: 0 mm.
Mattina (06:00 - 09:00): nubi sparse con ampie schiarite possibili. Temperatura intorno a 11,6 °C, umidità 71% e pressione 1021 hPa. Vento da S a circa 1,8 m/s. Condizioni asciutte, 0 mm di precipitazioni previste.
Mezza mattinata (09:00 - 12:00): nubi sparse ma tendenza a rasserenare localmente; sensibile aumento termico con 17,0 °C alle 09:00. Umidità in calo (46%), pressione 1020 hPa. Vento molto debole 0,5 m/s da SSE, raffiche fino a 3,2 m/s. Giornata ancora asciutta.
Mezzogiorno (12:00 - 15:00): cielo più coperto al primo mattino diventa nuvoloso a mezzogiorno: massima attesa vicino a 19,6 °C. Umidità bassa (35%) e pressione in lieve diminuzione a 1018 hPa. Vento da Ovest con intensità moderata 3,6 m/s e raffiche fino a 8,1 m/s. Precipitazioni previste: 0 mm.
Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): nubi sparse e temperature intorno a 19,0 °C. Umidità risale al 46% mentre la pressione è sui 1017 hPa. Vento da SE-Ovest variabile, intorno a 2,5 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s. Tempo asciutto.
Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): nubi sparse con cielo in prevalenza sereno in alcune fasi; temperatura intorno a 18,1 °C, umidità 60% e pressione 1016 hPa. Vento debole 1,1 m/s da SSE (150°). Nessuna precipitazione attesa.
Sera (21:00 - 00:00): nubi sparse e clima mite: 16,7 °C, umidità 69% e pressione 1016 hPa. Vento molto debole da NNE a 1,0 m/s. Visibilità buona. Precipitazioni: 0 mm.
Riepilogo del giorno
Giornata in prevalenza asciutta a Rimini il 23 ottobre 2026, con cieli variabili tra fasi più soleggiate e momenti di cielo coperto. Temperature miti per il periodo, massima attesa attorno ai 19,6 °C; venti deboli, pressione ancora relativamente alta. Nessuna pioggia significativa prevista: condizione favorevole per attività all'aperto, pur tenendo conto di qualche fase di maggiore nuvolosità.