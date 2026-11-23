Meteo Rimini, 24 novembre 2026: giornata stabile con nottata fredda e nuvolosità in aumento
Previsioni per Rimini il 24 novembre 2026: alta pressione, nessuna precipitazione attesa, notte fredda e pomeriggio mite. Dettagli orari.
L'alta pressione mantiene Rimini sotto un regime di tempo asciutto per la giornata del 24 novembre 2026: non sono attese precipitazioni significative, ma le temperature varieranno in modo sensibile tra le ore più fredde e il primo pomeriggio. Scorri le previsioni orarie per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo sereno con temperatura attorno a 4,1 °C (sensazione termica ~1,7 °C). Umidità al 63% e pressione stabile sui 1022 hPa. Vento debole dai quadranti meridionali intorno a 2,6 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s. Visibilità ottima (10 km). Probabilità di pioggia nulla (0 mm).
Prima mattina (03:00): nubi sparse ma tempo asciutto; temperatura 4,3 °C, sensazione termica ~2,1 °C. Umidità 66% e pressione 1022 hPa. Vento leggero ~2,4 m/s con raffiche intorno a 4,4 m/s. Nessuna precipitazione attesa.
Mattina (06:00): cieli con nubi sparse, temperatura minima del periodo intorno a 2,7 °C; umidità in aumento al 75% e pressione leggermente in risalita (1023 hPa). Vento molto debole (~1,5 m/s, raffiche 2,7 m/s). Possibile brinamento in aree più fredde e maggiormente esposte.
Mezza mattinata (09:00): aumento della temperatura fino a 8,4 °C, ancora nubi sparse con aperture; umidità 67% e pressione 1025 hPa. Vento debole intorno a 1,8 m/s, raffiche fino a 4,5 m/s. Giornata rimane asciutta.
Mezzogiorno (12:00): cielo tendenzialmente molto nuvoloso (copertura ~84%), temperatura in ulteriore rialzo a 10,6 °C, sensazione termica intorno a 9,3 °C. Umidità 62% e pressione 1024 hPa. Vento debole da nord ~1,3 m/s con raffiche fino a 4,2 m/s. Nessuna pioggia prevista.
Primo pomeriggio (15:00): massima di giornata vicino a 11,1 °C con cielo coperto (copertura 94%). Umidità 76%, pressione 1024 hPa. Vento praticamente calmo (~0,4 m/s, raffiche molto deboli). Tempo stabile e asciutto, ideale per attività all'aperto pur con cielo grigio.
Tardo pomeriggio (18:00): graduale riduzione termica a 8,8 °C; cielo coperto e umidità intorno al 79%. Vento calmo ~0,5 m/s con leggere raffiche. Pressione 1024 hPa. Nessuna precipitazione attesa nella fascia serale.
Sera (21:00): temperature intorno a 7,8 °C, cielo coperto con umidità elevata (87%) e pressione 1023 hPa. Vento debole da sud ~1,2 m/s con raffiche fino a 2,2 m/s. Condizioni asciutte ma umide: sensazione di fresco e possibile rugiada nelle ore successive.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente stabile e asciutta a Rimini per il 24 novembre 2026 sotto l'azione di un moderato campo di alta pressione. Minima intorno a 2,6 °C nelle prime ore del mattino, massima intorno a 11,1 °C nel primo pomeriggio. Venti deboli, assenza di precipitazioni significative; la nuvolosità aumenterà da metà giornata portando cielo coperto verso sera. Consigli: giacca per la notte e mattina, abbigliamento a strati per il pomeriggio.