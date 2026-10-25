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Meteo Rimini, 26 ottobre 2026: giornata mite con cieli variabili

A Rimini il 26 ottobre 2026 attesa una giornata prevalentemente asciutta, con punte intorno a 19°C, cieli tra sereno e nubi sparse e vento debole.

A cura di Redazione
25 ottobre 2026 15:00
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Meteo Rimini, 26 ottobre 2026: giornata mite con cieli variabili -
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La giornata del 26 ottobre 2026 a Rimini si preannuncia tranquilla dal punto di vista meteorologico: alternanza tra tratti soleggiati e nubi sparse, senza segnali di precipitazioni significative. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse e temperatura intorno a 13,1°C. Umidità al 71% e pressione sui 1015 hPa. Vento debole da ovest intorno a 2,9 m/s con raffiche fino a 5,1 m/s. Visibilità buona (10 km). Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina (03:00): cielo sereno con temperatura in lieve calo a 12,4°C. Umidità 75% e pressione 1017 hPa. Vento molto debole da ovest intorno a 1,8 m/s. Condizioni asciutte e cielo limpido.

Mattina (06:00): prime ore del mattino con nubi sparse e temperatura sui 11,7°C; umidità intorno all'80% e pressione 1019 hPa. Vento leggero 2,4 m/s. Ancora nessuna pioggia prevista, ma cielo parzialmente nuvoloso.

Mezza mattinata (09:00): aumento delle temperature fino a 17,3°C e cielo con nubi sparse (copertura ~73%). Umidità scende al 58% e pressione 1021 hPa. Vento dai quadranti occidentali intorno a 2,4 m/s con possibili raffiche fino a 6 m/s. Giornata che prende carattere più mite.

Mezzogiorno (12:00): clima più caldo con massimo giornaliero vicino a 19,1°C e cielo parzialmente nuvoloso (copertura ~44%). Umidità 52% e pressione 1021 hPa. Vento debole orientato verso nord (circa 2,1 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00): massima appena sopra i 19,2°C, umidità risalita al 66% e pressione 1020 hPa. Cieli ancora a tratti nuvolosi ma senza fenomeni significativi. Vento molto debole 1,8 m/s, prevalenza di brezza leggera.

Tardo pomeriggio (18:00): rientro verso temperature serali attorno a 14,5°C, aria più umida (86%) e cielo che si apre con cielo sereno o pochi annuvolamenti (copertura solo ~8%). Vento quasi calmo, circa 0,5 m/s. Buone condizioni per il tramonto.

Sera (21:00): serata stabile e cielo sereno, temperatura sui 12,1°C e umidità elevata al 95%. Pressione stabile intorno a 1021 hPa. Vento debole 1,4 m/s con lievi raffiche. Nessuna precipitazione attesa.

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta a Rimini il 26 ottobre 2026, con temperature comprese tra circa 11,7°C nelle prime ore e 19,3°C nel primo pomeriggio. Alternanza di nubi sparse e tratti sereni, vento complessivamente debole (sottoposto a deboli raffiche diurno). Nessuna precipitazione significativa prevista: tempo adatto per attività all'aperto, con solo brevi annuvolamenti durante le ore centrali.

Previsioni meteo 26 ottobre 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +13.1° (perc. +12.3°)
Precip. -
Vento 2.9 O (max 5.1)
Umidità 71%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +12.4° (perc. +11.7°)
Precip. -
Vento 1.8 O (max 3.0)
Umidità 75%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +11.7° (perc. +11.1°)
Precip. -
Vento 2.4 O (max 4.3)
Umidità 80%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +17.3° (perc. +16.6°)
Precip. -
Vento 2.4 NO (max 6.0)
Umidità 58%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.1° (perc. +18.5°)
Precip. -
Vento 2.1 N (max 5.8)
Umidità 52%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.3° (perc. +19.0°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 4.1)
Umidità 66%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.5° (perc. +14.3°)
Precip. -
Vento 0.5 S (max 1.1)
Umidità 86%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +12.1° (perc. +11.8°)
Precip. -
Vento 1.4 SO (max 3.2)
Umidità 95%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +10.7° (perc. +10.3°)
Precip. -
Vento 1.7 SO (max 3.5)
Umidità 94%
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