Meteo Rimini, 26 ottobre 2026: giornata mite con cieli variabili
A Rimini il 26 ottobre 2026 attesa una giornata prevalentemente asciutta, con punte intorno a 19°C, cieli tra sereno e nubi sparse e vento debole.
La giornata del 26 ottobre 2026 a Rimini si preannuncia tranquilla dal punto di vista meteorologico: alternanza tra tratti soleggiati e nubi sparse, senza segnali di precipitazioni significative. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): nubi sparse e temperatura intorno a 13,1°C. Umidità al 71% e pressione sui 1015 hPa. Vento debole da ovest intorno a 2,9 m/s con raffiche fino a 5,1 m/s. Visibilità buona (10 km). Nessuna precipitazione prevista.
Prima mattina (03:00): cielo sereno con temperatura in lieve calo a 12,4°C. Umidità 75% e pressione 1017 hPa. Vento molto debole da ovest intorno a 1,8 m/s. Condizioni asciutte e cielo limpido.
Mattina (06:00): prime ore del mattino con nubi sparse e temperatura sui 11,7°C; umidità intorno all'80% e pressione 1019 hPa. Vento leggero 2,4 m/s. Ancora nessuna pioggia prevista, ma cielo parzialmente nuvoloso.
Mezza mattinata (09:00): aumento delle temperature fino a 17,3°C e cielo con nubi sparse (copertura ~73%). Umidità scende al 58% e pressione 1021 hPa. Vento dai quadranti occidentali intorno a 2,4 m/s con possibili raffiche fino a 6 m/s. Giornata che prende carattere più mite.
Mezzogiorno (12:00): clima più caldo con massimo giornaliero vicino a 19,1°C e cielo parzialmente nuvoloso (copertura ~44%). Umidità 52% e pressione 1021 hPa. Vento debole orientato verso nord (circa 2,1 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto.
Primo pomeriggio (15:00): massima appena sopra i 19,2°C, umidità risalita al 66% e pressione 1020 hPa. Cieli ancora a tratti nuvolosi ma senza fenomeni significativi. Vento molto debole 1,8 m/s, prevalenza di brezza leggera.
Tardo pomeriggio (18:00): rientro verso temperature serali attorno a 14,5°C, aria più umida (86%) e cielo che si apre con cielo sereno o pochi annuvolamenti (copertura solo ~8%). Vento quasi calmo, circa 0,5 m/s. Buone condizioni per il tramonto.
Sera (21:00): serata stabile e cielo sereno, temperatura sui 12,1°C e umidità elevata al 95%. Pressione stabile intorno a 1021 hPa. Vento debole 1,4 m/s con lievi raffiche. Nessuna precipitazione attesa.
Riepilogo del giorno
Giornata asciutta a Rimini il 26 ottobre 2026, con temperature comprese tra circa 11,7°C nelle prime ore e 19,3°C nel primo pomeriggio. Alternanza di nubi sparse e tratti sereni, vento complessivamente debole (sottoposto a deboli raffiche diurno). Nessuna precipitazione significativa prevista: tempo adatto per attività all'aperto, con solo brevi annuvolamenti durante le ore centrali.