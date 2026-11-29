Dopo sentenza di 1° Grado Microspia e gps sull'auto del Generale della Finanza: "Vicenda ancora da accertare"

Le parole dell'avvocato del Generale: "Posizionamento della microspia e del gps opera dell'imputato, che è stato assolto per valutazione tecnico-giuridica"

Nel processo di Primo Grado l'imputato era stato assolto dall'accusa di interferenze illecite nella vita privata: la vicenda era quella di un Generale della Finanza, che aveva rinvenuto sotto la sua automobile un dispositivo Gps e una microspia. L'avvocato Stefano Pagliai, che rappresenta il Generale, a seguito della pubblicazione del deposito delle motivazioni della sentenza, avvenuto pochi giorni fa, interviene per una precisazione. Il giudice - diversamente da quanto riportato precedentemente a seguito della lettura del dispositivo della sentenza - ha ritenuto che il Gps e la microspia fossero stati posizionati dallo stesso imputato, come affermato dal legale del Generale in sede processuale.

"Il Tribunale di Rimini afferma infatti espressamente che è emersa la prova che il posizionamento della microspia e del dispositivo di localizzazione fosse opera dell’imputato, sottolineando inoltre come la linea difensiva di quest’ultimo, volta a sostenere la propria estraneità all’installazione dei dispositivi, sia stata clamorosamente smentita dagli approfondimenti svolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale", evidenzia l'avvocato Pagliai. L'assoluzione è derivata "non dall'esclusione della condotta materiale" ma da una valutazione "strettamente tecnico-giudirica": "Secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, l’autovettura non costituirebbe luogo di privata dimora, requisito necessario per la configurabilità della fattispecie contestata".



"Il mio assistito, pur prendendo atto della pronuncia, ritiene che la vicenda meriti ulteriori approfondimenti, poiché l’insussistenza del reato di interferenze illecite nella vita privata non esclude che possano configurarsi altre ipotesi di reato. Ci si riserva pertanto di intraprendere ogni iniziativa consentita dall’ordinamento nelle sedi competenti, affinché sia fatta piena giustizia e definitiva chiarezza su una vicenda che presenta ancora numerosi aspetti da accertare", annuncia l'avvocato Pagliai.