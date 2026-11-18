Il rilancio del settore Migliorare l'offerta turistica con hotel rinnovati: la Regione mette in campo bando da 27 milioni

Contributi a fondo perduto fino a 250mila euro per migliorare qualità, accessibilità ed efficienza energetica. Domande dal 27 gennaio al 16 febbraio 2027

Sostenere le imprese turistiche che vogliono investire, migliorare la qualità delle strutture ricettive: la Regione Emilia-Romagna rafforza gli interventi a favore del sistema turistico mettendo a disposizione 27 milioni di euro per la riqualificazione di alberghi e strutture ricettive. Una misura importante per accompagnare il rinnovamento dell'offerta turistica regionale, favorendo investimenti capaci di migliorare l'accessibilità, ridurre i consumi energetici e idrici, introdurre nuovi servizi per gli ospiti e rafforzare la competitività delle destinazioni sui mercati internazionali. Il nuovo bando finanziato attraverso il Programma regionale Fesr 2021-2027, introduce alcune importanti novità: il contributo massimo per alberghi e strutture ricettive all'aria aperta sale a 250mila euro, 50mila in più rispetto al precedente e si rafforza il raccordo con la pianificazione urbanistica comunale, consentendo la presentazione di domande conformi anche a strumenti urbanistici adottati e in corso di approvazione. È inoltre assegnata una dotazione fino ad un massimo di 1 milione di euro per il settore extralberghiero relativamente a case e appartamenti per vacanze e affittacamere di proprietà delle imprese che ne sono anche titolari e gestori, con contributi massimo fino a 40mila euro per impresa.

Il nuovo bando si inserisce in un programma più vasto di sostegno agli investimenti nel settore ricettivo che a fianco delle risorse di sostegno al credito disponibili tramite il Bando EuReCa, vede anche un potenziamento degli strumenti finanziari a disposizione delle imprese turistiche tramite l’implementazione di ulteriori 600mila euro destinati ai Confidi: nella stessa seduta di Giunta è stato infatti deliberato di portare a 3,6 milioni le risorse complessivamente assegnate nel 2026 per agevolare l'accesso al credito, attraverso l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e il sostegno alle garanzie.

La Regione comunica inoltre in anticipo il calendario del bando per consentire alle operatrici e agli operatori di preparare i progetti e organizzare per tempo la partecipazione: sarà possibile compilare e validare le domande dalle ore 10 del 14 gennaio 2027, mentre l’invio sarà aperto dalle ore 10 del 27 gennaio alle ore 13 del 16 febbraio 2027, salvo chiusura anticipata per il raggiungimento delle soglie previste.

“Vogliamo sostenere le imprese turistiche su due fronti: accompagnare gli investimenti per rinnovare le strutture e migliorare i servizi, e facilitare l’accesso al credito, perché la qualità dell’accoglienza dipende anche dalla capacità delle imprese di programmare e realizzare i propri progetti - afferma l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni -. La competizione internazionale ci chiede di puntare sulla qualità dell'accoglienza, per rendere le nostre destinazioni sempre più attrattive. È un obiettivo che perseguiamo attraverso una strategia di investimenti che coinvolge l’intero sistema turistico: accanto alle risorse per le strutture ricettive si affiancano altre misure già in attuazione come gli oltre 21 milioni per gli hub urbani e di prossimità, i 10 milioni per la riqualificazione e l’innovazione delle imprese del commercio e dei pubblici esercizi e i 10 milioni per la rigenerazione dei waterfront della costa. Interventi che agiscono insieme sulla qualità dell’offerta e degli spazi pubblici, per rendere città e località turistiche più accoglienti, accessibili e competitive. Con il nuovo bando da 27 milioni di euro sosteniamo investimenti concreti, capaci di migliorare il comfort, la qualità, l’accessibilità delle strutture, ridurre i consumi e ampliare i servizi per chi viaggia. L’aumento del contributo massimo a 250mila euro tiene conto anche della crescita dei costi dell’edilizia e vuole incoraggiare riqualificazioni importanti che consentano un miglioramento della qualità degli edifici”.

“Il bando si inserisce in un percorso di confronto costante con i comuni turistici e con le associazioni di categoria - aggiunge Frisoni -. Per accompagnare la presentazione dei progetti abbiamo scelto di comunicare in anticipo le scadenze del bando, così da consentire agli operatori di approfondire e programmare gli investimenti. Al tempo stesso vogliamo coordinare l’utilizzo di queste risorse con le innovazioni urbanistiche e edilizie che diversi comuni stanno introducendo per accompagnare la riqualificazione dell’offerta, raccordando gli interventi anche con strumenti urbanistici in corso di approvazione’’.

Ulteriori 600mila euro per facilitare l'accesso al credito delle imprese turistiche, attraverso l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e il sostegno alle garanzie. Le risorse, approvate dalla Giunta regionale, si aggiungono ai 3 milioni di euro già assegnati nel 2026, portando a 3,6 milioni lo stanziamento complessivo destinato a queste misure. I nuovi fondi sono assegnati ai sei Confidi già beneficiari del programma regionale, secondo gli stessi criteri e proporzioni del precedente riparto, e dovranno essere utilizzati entro 24 mesi.

Il bando prevede contributi a fondo perduto pari al 40% della spesa ammessa, elevabili fino al 50% attraverso le premialità, entro i massimali stabiliti.

Per le strutture alberghiere e all’aria aperta, l’investimento minimo è di 250mila euro. Sono finanziabili la riqualificazione, l’ammodernamento e l’ampliamento delle strutture esistenti, il rinnovo di attrezzature e arredi e l’introduzione o il miglioramento dei servizi attraverso soluzioni innovative e digitali, attente alla sostenibilità, all’accessibilità e alla sicurezza. È prevista anche la realizzazione di nuove strutture in immobili esistenti, mentre sono escluse le nuove costruzioni su lotti non edificati.

Per case e appartamenti per vacanze e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, l’investimento minimo è invece di 50mila euro, con un contributo massimo di 40mila euro per soggetto proponente, comprese le eventuali premialità. Possono accedere ai finanziamenti esclusivamente le piccole e medie imprese che siano contemporaneamente proprietarie degli immobili interessati, titolari e responsabili della gestione dell'attività ricettiva. Sono escluse le semplici locazioni turistiche e le attività di gestione di appartamenti ammobiliati per uso turistico svolte in forma non imprenditoriale e B&B. Gli interventi riguardano esclusivamente la qualificazione delle strutture esistenti, il rinnovo delle dotazioni e il miglioramento dei servizi. Non sono finanziabili nuove strutture né ampliamenti. Tra gli interventi ammissibili rientrano anche quelli per migliorare l’efficienza energetica e il risparmio idrico, favorire l’impiego di fonti rinnovabili, ridurre gli sprechi e ottimizzare l’utilizzo delle risorse. È previsto inoltre un vincolo di cinque anni dalla data di pagamento del contributo, durante i quali devono essere mantenute la proprietà degli immobili e l'attività ricettiva, salvo eventuali subentri espressamente autorizzati. Durante questo periodo non è consentito riportare gli immobili alla locazione abitativa ordinaria.

I criteri di valutazione

Nella valutazione dei progetti saranno considerati la qualità e la concretezza degli interventi, l’innovazione dei servizi, l’accessibilità e l’inclusione, la sostenibilità sociale e la sicurezza, la digitalizzazione e la sostenibilità finanziaria dell’investimento. Particolare rilievo è attribuito al rafforzamento dell’offerta turistica e alla destagionalizzazione. Saranno considerati anche l’integrazione con i servizi e le filiere del territorio, la coerenza con la qualificazione della destinazione e l’ampliamento del periodo di apertura e dei servizi disponibili durante l’anno. Le premialità prevedono una maggiorazione di cinque punti percentuali in presenza di almeno uno dei requisiti indicati dal bando, tra cui nuova occupazione stabile, presenza femminile o giovanile nell’impresa, interventi per migliorare l’accessibilità anche a chi convive con una disabilità, innovazione sociale, recupero dei materiali e riduzione dei rifiuti o rating di legalità. Ulteriori cinque punti sono previsti per gli interventi nelle aree montane o interne.

Le domande per partecipare

Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma regionale Sfinge 2020. È prevista la chiusura anticipata degli sportelli al raggiungimento di 270 domande per alberghi e strutture all’aria aperta e di 30 domande per case e appartamenti per vacanze e affittacamere. Le spese saranno ammissibili a partire dal 1^ gennaio 2027 e gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2028, salvo proroga. Il testo del bando e le informazioni operative saranno disponibili sul portale regionale Fesr. La delibera verrà pubblicata nei prossimi giorni sul portale regionale.