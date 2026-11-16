riccione Minacce e botte all’ex moglie per i soldi della droga: 69enne arrestato

Sei anni di violenze e richieste di denaro, fino all’intervento dei carabinieri. In carcere ha tentato il suicidio, salvato dal compagno di cella

Avrebbe costretto per sei anni l’ex moglie a consegnargli fino a 2mila euro al mese per acquistare cocaina, minacciandola di morte e aggredendola fisicamente. Un 69enne è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra il 7 e l’8 novembre a Riccione, con le accuse di maltrattamenti, estorsione e altri reati.

Secondo le indagini, l’uomo avrebbe ripetutamente picchiato e minacciato la donna, arrivando anche a impugnare un coltello e a tentare di speronare la sua auto. L’ultimo episodio è avvenuto quando, rimasto senza benzina, avrebbe preteso denaro dall’ex moglie minacciandola con una chiave metallica. La donna ha chiamato il 112. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Prima dell’udienza di convalida, il 69enne avrebbe tentato di togliersi la vita in cella impiccandosi con un lenzuolo. A salvarlo è stato il compagno di cella, intervenuto tempestivamente.