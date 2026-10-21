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Minaccia di morte il parroco, 39enne finisce in carcere

Per mesi avrebbe perseguitato il sacerdote

A cura di Glauco Valentini Redazione
21 ottobre 2026 07:45
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Minaccia di morte il parroco, 39enne finisce in carcere - Repertorio
Repertorio
Rimini
Cronaca
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Il 39enne, a processo per minacce e tentata violenza privata, ha violato due volte il divieto di dimora in provincia di Rimini. Per mesi avrebbe perseguitato il sacerdote, arrivando a minacciarlo: "So dove abiti, ti vengo a prendere e ti ammazzo".

Il giudice ha disposto il carcere su richiesta del pm Luca Bertuzzi, dopo le violazioni delle misure cautelari. L’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, avrebbe ripetutamente preteso soldi e aiuti dal parroco, presentandosi in chiesa e in canonica e turbando la vita della comunità. I processi inizieranno a dicembre.

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