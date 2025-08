Minacciato con un coltello da un minorenne: tensione al centro La Fornace

Il tabaccaio denuncia: «Gruppo di giovani violenti, da settimane creano caos». Carabinieri sul posto, ma l’arma sparisce

A Santarcangelo, al centro commerciale La Fornace, un tabaccaio ha denunciato di essere stato minacciato con un coltello da un ragazzino, parte di un gruppo di giovani che per tutta l’estate ha creato disordini: urla, insulti, rifiuti lasciati a terra, corse in bici tra i passanti, anche con disabilità. Dopo la minaccia, i carabinieri sono stati chiamati, ma all’arrivo non hanno trovato armi, che secondo il negoziante sarebbero state nascoste. Le telecamere confermerebbero la presenza del coltello. Il consigliere d’opposizione Gabriele Stanchi chiede un intervento immediato delle istituzioni e ricorda la recente mozione approvata per la costruzione di una nuova caserma, osteggiata da parte della maggioranza. Cresce la preoccupazione per la sicurezza nella zona.