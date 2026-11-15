LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO Minacciò un ristoratore dopo la morte del cane: risarcimento di 200 euro

Riformata parzialmente la decisione del Tribunale di Rimini. Riconosciuti anche 3.400 euro per le spese legali dei due gradi di giudizio

Duecento euro di risarcimento per le minacce ricevute e 3.400 euro per le spese legali. È quanto riconosciuto dalla Corte d’Appello di Bologna a un ristoratore della Valconca, minacciato nel novembre 2021 da un uomo che aveva reagito alla morte del proprio cane, ucciso da alcuni cacciatori frequentatori del locale.

La sentenza del Tribunale di Rimini aveva dichiarato l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto, senza riconoscere un risarcimento alla persona offesa. Dopo il ricorso presentato dal ristoratore, assistito dall’avvocato Paolo Ghiselli, i giudici hanno parzialmente riformato la decisione, riconoscendo 200 euro di danni e 1.900 euro di spese legali per ciascuno dei due gradi di giudizio. La motivazione sarà depositata entro 90 giorni.