Inaugurazione venerdì 27 novembre Miramare, apre nuova sede del Centro per le Famiglie

Da dicembre prenderanno il via le varie attività

Venerdì 27 novembre, alle ore 16.30, sarà inaugurata a Miramare la nuova sede del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in via Losanna 16, negli spazi che hanno ospitato il nido d'infanzia Pollicino. Dopo l'inaugurazione, nel corso del mese di Dicembre il Centro per le famiglie organizzerà le attività rivolte alle diverse fasce d'età, tra laboratori, incontri e occasioni di socializzazione e appuntamenti di approfondimento per i genitori. Saranno presenti lo Sportello Informafamiglie, per informazioni e orientamento sui servizi e le opportunità del territorio, il servizio di counseling genitoriale e mediazione familiare, oltre a gruppi di confronto e incontri tematici dedicati ai genitori. Accanto a queste opportunità troveranno spazio attività ludiche e laboratoriali, spazi di gioco per bambini da 0 a 6 anni e il punto Pappa & Pannolino.

“Con questa nuova sede portiamo un servizio importante ancora più vicino alle persone – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – per diventare parte della vita dei quartieri. La nuova sede del Centro per le Famiglie a Miramare va esattamente in questa direzione: portare opportunità, ascolto e sostegno là dove le famiglie vivono, costruendo punti di riferimento accessibili e riconoscibili. È un altro tassello di quel modello di prossimità su cui Rimini sta investendo, per rendere i servizi più presenti sul territorio e rafforzare le relazioni e la coesione nelle nostre comunità”.

“Questa nuova apertura, insieme al primo Nodo Territoriale di Salute, nato proprio qui a Miramare e insieme al Centro per le Famiglie e al Servizio Tutela Minori, racconta concretamente il nostro impegno per rafforzare i servizi di prossimità e le reti della comunità. – aggiunge l’assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda - Il Centro per le Famiglie non è soltanto un luogo nel quale ricevere informazioni o accedere a un servizio, ma uno spazio dove incontrarsi, condividere esperienze e costruire legami. La nuova sede nasce per sostenere i genitori nelle diverse fasi della vita familiare e per contrastare quelle situazioni di isolamento e solitudine che possono rendere più difficile affrontare i momenti di cambiamento”.