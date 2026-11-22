25 giorni di prognosi Miramare, sferra una gomitata a un poliziotto e gli rompe il setto nasale

L'aggressore era in stato di alterazione psicofisica e ha reagito in modo aggressivo a un controllo di routine

Ieri pomeriggio un 36enne di origine abruzzese è stato arrestato dopo aver aggredito un poliziotto: i fatti sono avvenuti intorno alle 15.50 a Miramare. L'uomo è stato notato mentre camminava in stato di alterazione psicofisica. Fermato per il controllo di routine, ha reagito in maniera aggressiva, finendo per colpire uno dei due agenti con una forte gomitata, procurandogli una frattura al setto nasale. L'agente aggredito è stato portato al pronto soccorso, dal quale è stato dimesso con 25 giorni di prognosi, il 36enne è stato invece arrestato per l'ipotesi di reato di lesioni a pubblico ufficiale.