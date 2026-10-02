Misano cambia i cassonetti: arriva la nuova Carta Smeraldo

Dal 19 ottobre Hera sostituirà i contenitori in oltre 100 postazioni. La nuova tessera servirà per l'indifferenziato, mentre carta, plastica e sfalci avranno nuovi sistemi di apertura

Cambiano i cassonetti della raccolta differenziata a Misano Adriatico. Da lunedì 19 ottobre Hera avvierà la sostituzione dei contenitori stradali per indifferenziato, carta e cartone, plastica e lattine, sfalci e ramaglie. Un intervento che interesserà oltre 100 postazioni distribuite sul territorio e che porterà con sé anche una nuova Carta Smeraldo.

Le nuove tessere saranno consegnate direttamente nelle buchette postali degli utenti interessati, insieme a una lettera con le indicazioni per utilizzare il nuovo sistema. La Carta Smeraldo sarà necessaria per aprire i nuovi cassonetti dell'indifferenziato, che avranno un dispositivo a cassetto al posto della precedente calotta e potranno essere chiusi con un pedale. Il volume massimo di conferimento resterà comunque di 30 litri. Novità anche per gli altri rifiuti. I contenitori di carta e cartone e quelli per plastica e lattine saranno dotati di una feritoia e potranno essere utilizzati senza tessera. Saranno realizzati con un materiale composto al 50% da plastica riciclata, così come i nuovi contenitori per sfalci e ramaglie, che saranno azionabili con il pedale. I cassonetti per vetro e organico, invece, non cambieranno.

La sostituzione partirà dalla seconda metà di ottobre e dovrebbe concludersi nell'arco di circa un mese. I lavori procederanno per zone: mano a mano che una parte del territorio sarà completata, i residenti potranno iniziare a utilizzare la nuova Carta Smeraldo e dismettere quella precedente.

Una volta terminato il rinnovo dei cassonetti, sarà aggiornato anche l'Ecoself di via Liguria. L'attuale struttura verrà sostituita con un'attrezzatura più moderna, utilizzabile con la nuova Carta Smeraldo. Per i cittadini, però, alcune regole resteranno esattamente le stesse. Non cambierà il calcolo della Tariffa Corrispettiva Puntuale, così come resterà invariato il numero di conferimenti minimi già compresi in bolletta, sia per le famiglie sia per le attività.

In caso di smarrimento, la nuova Carta Smeraldo potrà essere richiesta allo sportello clienti Hera di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 31, a Cattolica. Per informazioni è inoltre disponibile il Servizio Clienti Hera al numero gratuito 800 999 500. "Con questo intervento proseguiamo nel percorso di miglioramento del servizio di raccolta, mettendo a disposizione dei cittadini batterie di cassonetti più moderne e funzionali", commenta l'assessore all'Ambiente del Comune di Misano Adriatico, Nicola Schivardi. L'assessore sottolinea anche l'importanza della collaborazione dei cittadini: "Perché il miglioramento del sistema possa tradursi anche in un maggiore decoro del territorio, però, è fondamentale la collaborazione di tutti".