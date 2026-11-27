Misano, contributi fino a 3mila euro per le nuove imprese: stanziati 15mila euro

Il Comune conferma gli aiuti a fondo perduto per commercio, artigianato e attività di somministrazione. Domande entro il 31 dicembre

Fino a 3mila euro a fondo perduto per chi apre una nuova attività a Misano Adriatico. L’Amministrazione comunale conferma anche per il 2026 i contributi destinati alle imprese, con uno stanziamento complessivo di 15mila euro e l’obiettivo di sostenere le nuove aperture e l’occupazione sul territorio.

Il bando è rivolto alle piccole e medie imprese del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dell’artigianato, con particolare attenzione alle attività giovanili. Possono presentare domanda le imprese che hanno aperto o apriranno nel Comune tra il 3 novembre 2025 e il 31 dicembre 2026.

Rispetto alla misura dello scorso anno, aumenta il contributo massimo riconoscibile a ciascuna impresa ammessa, che passa a 3mila euro. L’importo minimo previsto è di 500 euro e le risorse saranno assegnate fino a esaurimento del fondo. «Vogliamo essere al fianco di chi decide di fare impresa a Misano, riconoscendo il valore che ogni nuova attività porta alla comunità», commenta l’assessore alle Attività economiche Filippo Valentini, sottolineando il ruolo delle nuove imprese nei servizi, nell’occupazione e nell’animazione del territorio.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2026. Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Misano Adriatico.