Misano, educazione finanziaria e autonomia: un incontro per imparare a gestire il denaro

Sabato 7 novembre in biblioteca l’appuntamento “Fatti i tuoi conti”, dedicato alla consapevolezza economica come strumento di indipendenza e libertà

L’educazione finanziaria come strumento di autonomia, consapevolezza e libertà personale. È questo il filo conduttore dell’incontro “Fatti i tuoi conti”, in programma sabato 7 novembre alle ore 17.00 alla Biblioteca comunale di Misano Adriatico.

L’iniziativa mette in dialogo due ricorrenze del mese di novembre: il Mese dell’educazione finanziaria e la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Un’occasione per approfondire il valore della consapevolezza economica e il suo ruolo nel favorire l’indipendenza e la possibilità di compiere scelte libere.

L’appuntamento è rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire maggiore familiarità con i sei pilastri della piramide finanziaria – protezione, liquidità, riserva, previdenza, investimento ed extra rendimento – attraverso un percorso semplice e accessibile. A guidare i partecipanti saranno dodici romanzi, classici e contemporanei, utilizzati come chiave di lettura per avvicinarsi ai principali concetti della gestione del denaro, comprendere la propria situazione economica e individuare azioni concrete per pianificare il futuro.

Il tema assume una particolare rilevanza anche nella prospettiva della parità di genere. Le donne, infatti, continuano a confrontarsi con disparità economiche che si riflettono su redditi, capacità di risparmio, investimenti e trattamenti pensionistici. Divari legati a fattori sociali e culturali che possono incidere sull'indipendenza economica e, in situazioni di difficoltà, rendere più complesso allontanarsi da relazioni problematiche o violente.

Promuovere l'educazione finanziaria significa quindi anche fornire strumenti per gestire consapevolmente le proprie risorse, rafforzare la propria autonomia e costruire le condizioni per scegliere liberamente.

L'incontro, organizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Misano Adriatico, sarà condotto da Licia Consoli, formatrice ed educatrice finanziaria AIEF, che accompagnerà i partecipanti in una riflessione su come la gestione del denaro non sia soltanto una questione di numeri, ma anche un importante strumento di indipendenza e libertà.