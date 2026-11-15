Calcio Promozione D Misano frena la matricola sorprendente Collinello: al Santamonica è 1-1

Segna Torsani, pareggia per gli ospiti Diaby

Misano – Collinello 1-1



MISANO: Chiarabini, Bellocchi, Maioli, Ceccarelli, Politi (27' st Delbianco), Vagnarelli (38' st Camara), Cannoni, Tamagnini, Torsani (20' st Protti), Pecci (35' st Gennari), Castro (15’ st Voltasio). A disp.: Giardini, Paci, Valeriani, Simoncelli. All.: Scardovi.



COLLINELLO: Zollo, Battistini (30’ pt Tappi Imolesi), Ferrari, Mariani, Soldati, Magnani (15' st Ferrani), Bernardi (31' st Anon) Diaby, Rakaj (37' st Veri), Primitivi (25' st Cedri), Giacobbi.

A disp.: Notaro, Ridolfi, Ferrini, A.Mariani. All.: S.Mariani.



ARBITRO: Vittorelli di Rimini.



RETI: 20’ pt Torsani, 46’ pt Diaby



AMMONITI: Ferrani, Tappi Imolesi

MISANO ADRIATICO Il Misano, alle prese con le assenze degli infortunati Simoncelli, Gudenzoni, D’Adamo e Valeriani, non riesce a battere il Roncofreddo pur essendo andato in vantaggio ed essendosi reso pericoloso più nel primo tempo che nella ripresa quando il Collinello ha cercato di colpire in contropiede: colpi di testa di Tamagnini e Protti a sfiorare il palo, diagonale di Pecci a lato.

Da parte sua la matricola Collinello ha dimostrato di essere squadra organizzata e ben messa in campo.

Il vantaggio di Torsani su girata in area dopo lo stop di petto al termine di una azione manovrata, pareggio nel recupero di Diaby di testa su punizione dalla trequarti sinistra.

Nel Misano ha debuttato il difensore Filippo Delbianco, tesserato in settimana. Per lui è un ritorno.

