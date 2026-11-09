Apre Il mandorlo Misano ha un nuovo asilo nido, che prende il nome dalle piante del giardino

Sabato 14 novembre il taglio del nastro della struttura in via Copernico, frazione Cella

Si chiamerà “Il Mandorlo”, come le piante che sorgono nel giardino antistante la struttura, ed è pronto ad accogliere i giovanissimi di Misano. È fissata per sabato 14 novembre, alle 11, l’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale di via Copernico, in frazione Cella. Il taglio del nastro, alla presenza del sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni e della giunta comunale, arriva al termine dei lavori, finanziati dal Pnrr e completati nelle ultime settimane. Sabato la struttura aprirà le sue porte alla comunità e da lunedì prossimo sarà ufficialmente operativa. Il progetto che ha guidato la realizzazione della struttura, inoltre, si caratterizza per una forte predominanza di legno e vetro, per garantire continuità tra interno ed esterno, e per l’attenzione posta al risparmio energetico, attraverso l’utilizzo di tecnologie solari, al contenimento dei consumi d’acqua, grazie all’utilizzo di sistemi di recupero e valorizzazione delle acque meteoriche e di scarico, all’ottimizzazione degli impianti di produzione del calore, ai sistemi di coibentazione degli edifici, all’illuminazione e alla climatizzazione naturale. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1.500.000 euro, di cui 864.000 euro finanziati attraverso fondi del Pnnr nell’ambito del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, ed i restanti 636.000 euro finanziati con risorse proprie dell’Ente.