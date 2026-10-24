Calcio Promozione Misano, Manzi: 'Confido nella riscossa, Scardovi troverà la quadra'

"Adesso il nostro obiettivo è arrivare alla fine del girone di andata a -7, meglio a -5 dalla vetta. Se sarà così interverremo sul mercato"

Manzi, il Misano è ultimo in classifica con due punti e ancora non ha vinto. Cambiano i programmi della stagione?

“Dobbiamo essere realisti, adesso il nostro obiettivo è arrivare alla fine del girone di andata a -7, meglio a -5 dalla vetta. Se sarà così come auspico, interverremo sul mercato per rinforzarci nei ruoli in cui ci sarà bisogno e ci giocheremo le nostre carte. Il tempo è con noi. Se fossimo in questa situazione a fine girone di andata la penserei diversamente, invece teniamo duro e rilanciamo”.

Mister Scardovi che dice?

“Sono convinto che il nostro tecnico troverà la quadra; sta lavorando a fondo sotto il profilo tattico e fisico, sta approfondendo la conoscenza dei giocatori, cerca di dare alla squadra i giusti equilibri visto che abbiamo subito 11 gol in sei partite e solo due formazioni hanno fatto peggio di noi e comunque ci sono davanti in classifica”.

Quale è il problema del Misano?

“Abbiamo pagato una insufficiente compattezza di squadra, dobbiamo coprire meglio le distanze tra i reparti, essere più aggressivi, giocare di più senza palla, correre di più. Scardovi ha fatto solo otto allenamenti, bisogna dargli tempo. Lui è il primo a credere nella riscossa perché la base della squadra comunque è importante. Probabilmente paghiamo anche una certa presunzione: tutti ci davano per favoriti e invece il campo sta dicendo che non siamo all’altezza di quel giudizio. Troppa sicurezza in noi stessi. Mi aspetto di più da tutti, vecchi e nuovi”.

Domenica al Santamonica arriva il Civitella…

“Spero di andare allo stadio e vivere una nuova emozione: i tre punti. Prima o poi arriveranno, auspico già da domenica”.

Cosa chiede ai tifosi?

“Paghiamo un momento di difficoltà, chiedo ai nostri tifosi di stare vicino alla squadra per superare il momento no. Arriveranno tempi migliori, ne sono certo”.

