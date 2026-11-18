Fossa, Tartufo e Venere Mondaino celebra tartufo e formaggio di fossa con l'evento di punta del proprio autunno

Nelle domeniche del 22 e del 29 novembre

Torna a Mondaino, domenica 22 e domenica 29 novembre, "Fossa, Tartuto e Venere", evento di punta dell'autunno in Valconca, giunto alla XXIII edizione. Domenica 22 sarà protagonista il pregiato tartufo bianco – Tuber Magnatum Pico - e il formaggio di fossa. Alle 9.30 inizierà la manifestazione dedicata ai sapori delle colline romagnole, con l’apertura della mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici e dell’artigianato. In mattinata, dalle 10.00, apertura del Mulino della Porta di Sotto, vera e propria celebrazione della rinascita dei formaggi infossati l’estate scorsa nelle fosse mondainesi. Lungo le vie del Centro storico, si svilupperà il ricco mercatino di prodotti tipici e dell’artigianato. Le numerose taverne daranno la possibilità di degustare i sani cibi della tradizione.

Il programma

ore 9:30

PER LE VIE DEL PAESE

Apertura mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici e dell’artigianato.

Dalle ore 10:30

PER LE VIE DEL PAESE

BROKEN TRIO FOLK BAND allieterà le vie del borgo con una moltitudine di corde da accordare, mescola sonorità della tradizione d’oltreoceano con walzer e ballate popolari e di protesta. Violino, Banjo, mandolino, chitarra e basso vi porteranno in un viaggio attraverso culture e paesi vicini e lontani.

ore 11:00

SALA DEL DURANTINO ROCCA MALATESTIANA

LA STRADA DELL’ARTE (via Fabio Tombari, Mondaino)

Inaugurazione della mostra fotografica “La Strada dell’Arte”.

Esposizione fotografica delle opere di Land Art di Giannino Calcagnini.

Un artista e scultore italiano noto per le sue grandi opere di Land Art e sculture in ferro, alluminio e resina integrate nel paesaggio del Montefeltro e delle Marche. Da sempre si occupa di tutela del paesaggio, agricoltura biologica e biodiversità.

Mostra a cura di Caterina Gianni. (Mostra temporanea dal 22/11/26 al 20/12/26

ore 12:00

APERTURA PUNTI DI RISTORO

Specialità a base di tartufo, formaggio di fossa e prodotti tipici di Mondaino.

Dalle ore 14:00

PER LE VIE DEL PAESE

BROKEN TRIO Folk Band allieterà le vie del borgo con una moltitudine di corde da accordare, mescola sonorità della tradizione d’oltreoceano con walzer e ballate popolari e di protesta. Violino, Banjo, mandolino, chitarra e basso vi porteranno in un viaggio attraverso culture e paesi vicini e lontani.

ore 15:00

PIAZZA MAGGIORE

Black Coffee Groove espresso

1/3 di swing 1/3 di blues 1/3 di vaudeville mix perfetto ed energetico dei classici del repertorio swing & jazz americano, da ascoltare e ballare come in un film in bianco e nero.

Con la partecipazione di Sara Ottaviani, Circle 05 dance & Groove, scuola di danza.

VISITA GUIDATA ALLE SEZIONI DEI MUSEI DI MONDAINO

Durante la domenica sarà possibile visitare (Apertura alle ore 10 -13 e dalle 15 -18): Museo Paleontologico, Torre Portaia Medievale, Museo delle Maioliche di Mondaino, Mostra delle fisarmoniche Galanti. In più, novità dell'edizione 2026, Visita guidata alla terrazza panoramica della Rocca Malatestiana.