Montecopiolo, 2,5 milioni dalla Regione per gli impianti di risalita

La consigliera regionale Alice Parma rilancia l'obiettivo di riattivare la sciovia dell'Eremo: "Un'opportunità per tutta la provincia, dodici mesi l'anno".

Riportare in funzione la sciovia dell'Eremo di Montecopiolo e valorizzare l'Appennino riminese come destinazione turistica durante tutto l'anno. È l'obiettivo rilanciato da Alice Parma, consigliera regionale del Partito democratico, che indica nell'investimento regionale da 2,5 milioni di euro per il biennio 2026-2027, destinato agli impianti di risalita dell'Appennino, un'opportunità anche per il comprensorio di Montecopiolo.

Il percorso, spiega Parma, è già al centro di un confronto con il sindaco Pietro Rossi, la Provincia di Rimini, il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad e la Regione Emilia-Romagna, attraverso gli assessorati di Roberta Frisoni e Davide Baruffi. L'obiettivo è individuare le condizioni necessarie per riattivare la sciovia e restituire valore a un'infrastruttura considerata strategica per il territorio. "Vogliamo riportare in funzione la sciovia dell'Eremo: è uno degli obiettivi che continuiamo a perseguire con determinazione", afferma la consigliera regionale. Le risorse stanziate, aggiunge, rappresentano una possibilità concreta per proseguire il lavoro e dare una prospettiva all'impianto.

La sfida, nelle intenzioni di Parma, non riguarda soltanto il ritorno dello sci durante la stagione invernale. La riattivazione dovrebbe inserirsi in una strategia turistica più ampia, capace di collegare natura, sentieri, sport, strutture ricettive e ristorazione, coinvolgendo le attività economiche e le comunità locali. "L'Eremo è una risorsa che merita attenzione e progettualità", sottolinea Parma, che invita a proseguire il confronto tra istituzioni ed enti del territorio per costruire un progetto condiviso. La montagna riminese, secondo la consigliera, deve essere valorizzata come patrimonio da vivere in tutte le stagioni, non soltanto quando arriva la neve.

Il rilancio della sciovia viene quindi indicato come parte di una prospettiva più ampia per l'Appennino, con l'obiettivo di sostenere chi vive e lavora in montagna, creare opportunità per le imprese locali e rendere il territorio più accessibile e attrattivo. "Non una promessa isolata, ma un obiettivo concreto da costruire insieme, passo dopo passo", conclude Parma.