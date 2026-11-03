Montecopiolo, inaugurato il poliambulatorio Vita Med

La struttura di Villagrande avvicina le visite specialistiche al territorio. Prime prestazioni dal 7 novembre

Sabato 31 ottobre, è stato tagliato il nastro del poliambulatorio Vita Med, in via Lattanzi 9, a Villagrande di Montecopiolo. Un’inaugurazione molto attesa, che segna l’avvio di un progetto sociale pensato per avvicinare le cure specialistiche al territorio. Il poliambulatorio nasce da un’idea nel lontano 2010 dal dr. Franco Lattanzi, dal dr. Francesco Maria Donati e da Alfonso Lattanzi. Oggi con la generosità disinteressata del dr Giorgio Celli e dei suoi collaboratori riprende vita questa realtà sociale.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Pietro Rossi e il questore di Rimini, dr. Ivo Morelli. Presenti anche il dr. Giorgio Celli, insieme alla sua équipe di Nuova Ricerca, e tutti i soci del poliambulatorio, che con il loro impegno hanno reso possibile l’apertura della struttura. Il progetto è sostenuto anche dall’associazione Amici di Montecopiolo. Da parte dei promotori è arrivato un ringraziamento sentito a tutte le persone che hanno preso parte all’inaugurazione e che, in vario modo, hanno contribuito a far nascere il poliambulatorio. L’attività comincerà già dal 7 novembre con le prime visite specialistiche. Il calendario completo degli appuntamenti, che sarà ampliato nelle prossime settimane, è consultabile sul sito www.salutevitamed.it.