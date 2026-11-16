Montefeltro, un volume raccoglie 84 documenti per ricostruire la storia medievale

Domani alla Biblioteca Gambalunga la presentazione del “Codice Diplomatico Feretrano”, opera che riunisce fonti archivistiche dal IX al XII secolo.

Ottantaquattro documenti, provenienti da archivi pontifici, imperiali, ravennati e monastici, per ricostruire le vicende del Montefeltro tra il IX e il XII secolo. È il lavoro raccolto nel volume Codice Diplomatico Feretrano. Documenti sul Montefeltro nei secoli IX-XII, pubblicato dalla Società di studi storici per il Montefeltro nel 2026. Il libro sarà presentato martedì 17 novembre alle 17.30 nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga, nell'ambito della rassegna "Libri da queste parti".

A introdurre l'incontro sarà Lorenzo Valenti, presidente della Società di Studi Storici per il Montefeltro. Seguirà il dialogo tra i curatori Carlo Colosimo e Lara Mansueti, insieme a Cristina Ravara Montebelli. Il volume è curato da Gian Paolo G. Scharf, Ruggero Benericetti, Lara Mansueti e Carlo Colosimo. La pubblicazione nasce da un lungo lavoro di ricerca, verifica delle fonti e confronto tra documenti conservati in archivi diversi. L'obiettivo è ricomporre un patrimonio finora frammentato e poco conosciuto, offrendo una lettura più completa della storia del territorio e dei suoi rapporti con le vicende politiche, religiose, istituzionali ed economiche dell'Italia medievale.

Il libro comprende trascrizioni, apparato critico, bibliografia e indici analitici. Si propone così come uno strumento di consultazione per studiosi e ricercatori, oltre che come un contributo alla conoscenza delle origini storiche del Montefeltro. La pubblicazione si inserisce nell'attività della Società di Studi Storici per il Montefeltro, impegnata da oltre cinquant'anni nella ricerca sulla storia del territorio.