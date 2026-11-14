Montescudo-Monte Colombo, il «Pallone» apre alla pallamano

La tensostruttura di Taverna ospita pattinaggio, ginnastica dolce e attività per i giovani. Nel 2026 anche eventi regionali.

Cinquanta bambini sui pattini, gli anziani impegnati nella ginnastica dolce e una nuova squadra pronta a muovere i primi passi nella pallamano. La tensostruttura di Taverna, conosciuta da tutti come il Pallone, è diventata uno dei principali punti di riferimento sportivi di Montescudo-Monte Colombo, con attività rivolte a diverse fasce d'età.

Tra le discipline più praticate c'è il pattinaggio, sia nella specialità inline freestyle sia nell'artistico a rotelle. Le attività coinvolgono stabilmente circa 50 bambini e ragazzi. Accanto a loro, l'impianto ospita i corsi di ginnastica dolce dedicati alla terza età, confermando una vocazione che attraversa le generazioni. Nel corso del 2026 l'offerta si è ampliata con l'avvio di una nuova sezione di pallamano. Il progetto è nato lo scorso aprile attraverso iniziative promozionali nelle scuole del territorio e ha trovato proprio nella struttura di Taverna la sede per gli allenamenti e lo sviluppo del settore giovanile.

L'impianto ha inoltre ospitato i Campionati regionali di Inline Freestyle, appuntamento che ha portato a Montescudo-Monte Colombo atleti, tecnici e famiglie da cinque province dell'Emilia-Romagna, tra cui Bologna, Piacenza e Imola, oltre che dalla Repubblica di San Marino. Una manifestazione che ha dato visibilità al territorio e richiamato partecipanti anche da fuori provincia. A sostenere la crescita del centro sportivo sono stati anche gli interventi del Comune, che ha realizzato nuovi spogliatoi e previsto agevolazioni per i residenti, con l'obiettivo di rendere l'accesso alle attività più semplice. Per l'amministrazione comunale, il Pallone rappresenta ormai qualcosa di più di un impianto dedicato allo sport: è uno spazio di incontro e aggregazione, dove bambini, ragazzi e anziani condividono attività e occasioni di socialità.