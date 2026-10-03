Montezemolo perde anche in appello contro il broker riminese Migani

La famiglia Cordero di Montezemolo dovrà versare circa 12 milioni di euro tra somme e spese legali

La famiglia Cordero di Montezemolo perde anche in appello nella causa da 50 milioni di euro contro Xy Ers Uk Ltd, società britannica del gruppo Xy guidato dal broker Daniele Migani, originario di San Clemente e residente in Svizzera.

La Court of Appeal di Londra ha respinto all’unanimità il ricorso contro la sentenza della High Court del 28 marzo 2025, che aveva rigettato le domande presentate da Luca e Matteo Cordero di Montezemolo e da G.I. Globinvestment Ltd.

Complessivamente, gli appellanti sono stati condannati a versare circa 12 milioni di euro a Xy Ers UK Ltd, Migani e agli altri soggetti coinvolti nel procedimento, oltre alle ulteriori spese relative all’appello.

La Corte ha inoltre confermato che gli investitori disponevano delle informazioni necessarie sul ruolo di Migani e sul suo legame con il fondo Skew Base, respingendo anche le contestazioni relative alla struttura del fondo e ai presunti obblighi fiduciari violati da Xy Ers Uk Ltd.

Le accuse più gravi rivolte personalmente a Migani erano già state respinte in primo