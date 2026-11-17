Morciano, Cuori Randagi replica al preside: "I gatti non possono diventare bersaglio di ostilità"

Tatiana Nigro contesta le dichiarazioni di Gabriele Monti sulla vicenda delle colonie feline vicino al polo scolastico. L'associazione ha presentato un esposto dopo la morte di una gatta

La vicenda dei gatti delle colonie feline vicino al polo scolastico di Morciano finisce al centro di un nuovo confronto. Dopo le dichiarazioni del dirigente scolastico Gabriele Monti, pubblicate sugli organi di stampa, arriva la replica di Cuori Randagi. A intervenire è Tatiana Nigro, che respinge le critiche rivolte all'associazione e contesta la gestione della vicenda da parte delle istituzioni.

Il primo punto riguarda le numerose email inviate al Comune dopo l'ordinanza sindacale che aveva vietato la somministrazione di cibo ai gatti di due colonie registrate, motivando il provvedimento con un possibile rischio sanitario legato alla presenza di deiezioni. Nigro nega che sia stata l'associazione a tempestare gli uffici comunali: secondo la sua ricostruzione, la maggior parte dei messaggi sarebbe arrivata direttamente dai cittadini, contrari alla decisione.

Cuori Randagi sostiene inoltre che il provvedimento sia stato adottato senza un confronto preventivo con i volontari e con le referenti delle colonie. Una scelta che, secondo l'associazione, avrebbe contribuito ad alimentare un clima di ostilità nei confronti degli animali. Nigro riferisce che, nella settimana successiva alla pubblicazione dell'ordinanza, si sarebbero verificati due episodi: il danneggiamento dei ripari dei gatti e la morte di una gatta della colonia. In entrambi i casi, sostiene, sarebbe emerso un possibile coinvolgimento di bambini e ragazzi che frequentano il polo scolastico.

Proprio per chiarire quanto accaduto, l'associazione, insieme ad altri soggetti, ha presentato un esposto agli organi competenti. «Gli esposti mirano proprio a chiarire gli eventi e a stabilire le effettive responsabilità», precisa Nigro, respingendo l'accusa di voler demonizzare gli studenti. Nella sua ricostruzione, la referente di Cuori Randagi ricorda anche che i gatti erano presenti da anni nell'area, con una delle colonie censita già nel 2018. I volontari, spiega, avevano iniziato a spostare gradualmente i punti di alimentazione lontano dalla scuola, rispettando i tempi necessari per non disorientare gli animali. «Per l'etologia felina ogni cambiamento deve avvenire con gradualità», osserva, aggiungendo che i volontari avrebbero sempre provveduto a rimuovere avanzi e contenitori.

Un altro elemento contestato riguarda gli interventi previsti dalla stessa ordinanza: oltre al divieto di somministrare cibo, il Comune aveva disposto la bonifica dell'area e il ripristino delle recinzioni della scuola e del campo sportivo. A distanza di oltre un mese, sostiene Nigro, né la bonifica né le riparazioni sarebbero state effettuate. Da qui la domanda rivolta agli enti coinvolti: «Se il rischio sanitario a causa delle deiezioni dei felini era davvero così incombente, come mai non è stata effettuata alcuna bonifica?». La replica tocca anche un episodio che ha coinvolto una docente. Dopo essere stata informata del ferimento della gatta, l'insegnante si sarebbe allontanata per circa venti minuti, dopo aver chiesto a un collaboratore scolastico di vigilare sull'ingresso degli studenti e sulla classe, ancora vuota. Il suo obiettivo, secondo il racconto di Nigro, era verificare quanto accaduto e avvisare le volontarie per soccorrere l'animale. La docente sarebbe poi rientrata in aula. Per questo comportamento, riferisce l'associazione, il dirigente avrebbe avviato un procedimento disciplinare.

Nigro contesta inoltre la posizione assunta da Monti rispetto alle iniziative di alcuni docenti, che avevano proposto momenti di riflessione con gli studenti e il coinvolgimento delle famiglie dopo la morte della gatta. La conclusione della sua replica è rivolta alle parole del dirigente sui presunti «vuoti esistenziali ed affettivi» dei volontari. Per Cuori Randagi, la tutela degli animali e il rispetto degli esseri viventi fanno parte di un principio più ampio di convivenza civile.