Morciano, docente sanzionata dopo il soccorso a una gatta. L'episodio finisce sul tavolo del ministero

Progetto Vegan chiede chiarimenti al ministero e all’Ufficio scolastico: l’insegnante si era allontanata dalla classe per aiutare l’animale ferito.

Una gatta ferita, una docente che lascia momentaneamente l’aula per cercare di aiutarla e una contestazione disciplinare arrivata nei giorni successivi. La vicenda, avvenuta all’istituto comprensivo Valle del Conca di Morciano, torna al centro dell’attenzione dopo l’intervento di Progetto Vegan, associazione che ha scritto alla dirigenza scolastica e si è rivolta direttamente all’Ufficio scolastico e al ministero dell’Istruzione e del Merito.

Al centro della richiesta c’è il provvedimento notificato all’insegnante per essersi allontanata dalla classe. Gli attivisti chiedono di ricostruire le circostanze dell’episodio e di valutare se ci siano le condizioni per rivedere la contestazione. «Non contestiamo il dovere di vigilanza, ma chiediamo di considerare le circostanze dell’episodio, la natura dell’emergenza, la durata dell’assenza e la presenza del collaboratore scolastico», scrivono. La storia comincia il 16 ottobre, quando una gatta appartenente a una colonia felina censita viene trovata in gravi condizioni nei pressi delle scuole Lunedei e Broccoli. Secondo la ricostruzione dell’associazione Cuori Randagi, l’animale sarebbe stato inseguito e circondato da alcuni ragazzi. Nel tentativo di sottrarsi al gruppo, si sarebbe arrampicato su una recinzione, finendo poi per cadere a terra. Le ferite riportate, tra cui una frattura del bacino, si sarebbero rivelate troppo gravi. L’associazione ha annunciato un esposto per fare chiarezza sulla dinamica.

La docente, avvertita di quanto stava accadendo mentre era impegnata in classe, avrebbe affidato temporaneamente gli alunni a un collaboratore scolastico e raggiunto il luogo in cui si trovava la gatta, per verificarne le condizioni e favorire i soccorsi. Un'assenza dai locali scolastici che, secondo quanto riferito da Progetto Vegan, ha portato all'avvio del procedimento disciplinare. L'insegnante avrebbe inoltre cercato di coinvolgere la scuola in un'iniziativa di sensibilizzazione, proponendo una lettera alla dirigenza per chiedere attività dedicate al rispetto degli animali e dell'ambiente, con la partecipazione delle famiglie. La comunicazione, sostengono gli attivisti, sarebbe stata bloccata.