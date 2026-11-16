Morciano, poesia, teatro e musica: alla Sala ex Lavatoio si presenta "Je te laisserai des mots"

Venerdì alle 21 la prima presentazione del libro di Laura Gallotta e Gaia Carena. In programma letture, musica dal vivo e un'installazione artistica.

Ventitré poesie, immagini, colori e parole che prendono forma attraverso diverse espressioni artistiche. Venerdì 20 novembre, alle 21, la Sala ex Lavatoio di Morciano di Romagna, in via Concia 11, ospiterà la prima presentazione di "Je te laisserai des mots", il libro firmato da Laura Gallotta e Gaia Carena e pubblicato da Capire Edizioni.

Il volume raccoglie 23 poesie realizzate attraverso il Metodo Caviardage di Tina Festa e la Tecnica di Babele. Un progetto che mette insieme scrittura, immagini ed emozioni, dando vita a un percorso in cui la parola scritta dialoga con colori e forme. Alla serata saranno presenti le due autrici e l'editore Renzo Casadei. Il programma prevede anche la voce recitante di Clio Gaudenzi, le musiche alla fisarmonica di Ingrid Casadei e un'installazione artistica curata da Gaia Carena. Una presentazione che porterà il libro fuori dalle pagine, intrecciando poesia, teatro, musica e arte.