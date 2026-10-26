La sentenza Moto d’acqua, cade in mare durante il servizio: niente status di vittima del dovere

"Nessuna prova dell'onda anomala": negati i benefici economici al sovrintendente

Il Tribunale di Rimini ha respinto la richiesta di un sovrintendente della Polizia di Stato, caduto in mare il 17 giugno 2017 mentre era impegnato in un servizio di controllo tra Torre Pedrera e Miramare. L’agente aveva riferito di essere stato disarcionato da un’onda anomala, ma per il giudice Lucio Ardigò non ci sono prove di condizioni di pericolo eccezionali. Negato quindi il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici economici.