Motogp e Superbike: aperte le prevendite per le gare 2027 del Misano World Circuit

Diverse le promozioni attive

L’avvicinamento ai mondiali Superbike e MotoGP 2027 è iniziato: scatta alle 12 di oggi (9 novembre) la prevendita per assicurarsi, a prezzi vantaggiosi, la presenza all’Emilia-Romagna Round del WorldSBK, in programma a Misano World Circuit dal 18 al 20 giugno 2027, e al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in calendario dal 10 al 12 settembre 2027.

I biglietti sono acquistabili nei punti vendita Ticketone oppure online sul portale www.ticketone.it.

Prima acquisti e meno spendi: le promozioni MotoGP

Acquistare in anticipo conviene. Fino al 28 febbraio 2027, aggiungendo soli 25 euro al prezzo del biglietto tribuna della domenica, sarà possibile garantirsi anche la gara Sprint del sabato (abbonamento 2 giorni).

Sempre fino al 28 febbraio saranno attive altre scontistiche speciali: il programma del sabato sarà in vendita a partire da 35 euro, il biglietto per assistere alle gare della domenica avrà un costo a partire da 60 euro; l’abbonamento 2 giorni partirà da 80 euro e quello 3 giorni da 95 euro.

Fino al 16 febbraio, inoltre, sarà attiva la promozione ‘Un biglietto due mondiali’. Con 90 euro si potrà assistere alle gare di MotoGp nel settore Prato 1 e alla gara WorldSBK nel settore Paddock con Prato2.

Infine, per l’intero periodo di vendita, sarà attiva la promozione Ridotto Bambino Under 12: 1 euro per il biglietto giornaliero sul prato e 5 euro per il biglietto in tribuna.

Per tutte le altre promozioni: https://www.misanocircuit.com/motogp

Le promozioni WorldSBK

Per gli appassionati del Campionato del Mondo Superbike è prevista una bella novità: tutti i biglietti, infatti, consentiranno l’accesso al paddock e il parcheggio Moto all’interno del circuito sarà gratuito.

Quanto alle promozioni, fino al 16 febbraio 2027 anche per il WorldBSK sarà attiva la formula “Prima acquisti meno spendi”, che prevede uno sconto del 25% su tutti i settori.

Cono soli 25 euro aggiunti al prezzo della domenica delle Tribune B e C, inoltre, sarà possibile assistere anche alla gara del sabato (abbonamento 2 giorni).

La promozione Ridotto Bambino Under 12, invece, prevede un prezzo di 1 euro per il biglietto giornaliero per tutto il periodo di vendita.

Infine, per chi acquista un biglietto Tribuna Centrale + Paddock abbonamento 3 giorni, sarà possibile accedere gratuitamente alla Pit Walk.

Per tutte le promozioni: https://www.misanocircuit.com/wsbk