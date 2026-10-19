MotoJunior, a Misano assegnati i titoli della stagione 2026

Carlos Cano conquista il mondiale Moto3 Junior, Alvaro Lucas vince la Moto4 European Cup e Lorenzo Fellon si laurea campione Stock. Vittoria in casa per Lorenzo Pritelli

È calato il sipario sulla stagione 2026 del FIM MotoJunior World Championship e, per la prima volta, è stato il Misano World Circuit Marco Simoncelli ad ospitare il round decisivo per i verdetti finali.

Tre i titoli che, alla viglia del round della Motor Valley e Emilia – Romagna, dovevano essere ancora assegnati.

È bastata Gara 1, a Carlos Cano (CFMOTO Aspar Junior Team), per aggiudicarsi la vittoria del campionato del mondo FIM Moto3 Junior. Partito dalla quarta fila, il pilota spagnolo ha concluso la gara in sesta posizione, un piazzamento sufficiente per aggiudicarsi il titolo iridato. La vittoria di Gara 1 è andata al connazionale Fernando Bujosa (AC Racing Team), primo sotto la bandiera a scacchi, secondo posto per Kiattisak Singhapong (Honda Asia–Dream Racing Junior Team), terzo Yaroslav Karpushin (CF Moto Aspar Junior Team), autore di una bella rimonta dalla terza fila.

In Gara 2 Bujosa ha apposto il suo secondo sigillo di giornata spuntandola su Kiandra Ramadhipa (Honda Asia – Dream Racing Junior Team) e su Karpushin, che ha coronato la sua domenica con un altro terzo posto.

Nella gara della Momoven Moto4 European Cup a trionfare è stato il pilota di casa Lorenzo Pritelli (Team Echovit Pasini Racing): il pilota della VR46 Riders Academy, che ieri ha ricevuto la visita ai box di Francesco Bagnaia, ha tagliato per primo il traguardo con un bel margine di vantaggio su Ethan Sparks (British Talent Team – Gryd Racing), per la prima volta sul podio con il secondo posto, e su Victor Cubeles (Team Impala Honda), terzo classificato. La quinta vittoria stagionale non basta al cattolichino per conquistare il titolo europeo che, con sei lunghezze di vantaggio, va allo spagnolo Alvaro Lucas (CF Moto Aspar Junior Team), settimo sotto la bandiera a scacchi.

Nel Campionato Europeo Moto2 la vittoria di giornata è andata al polacco Milan Pawelec (AGR Team), che si presentava a Misano con il titolo già in tasca. Alle sue spalle si sono piazzati Francesco Mongiardo (MMR) e Facundo LLambias (Team Estrella Galicia), quest’ultimo per la prima volta sul podio in questa stagione.

Infine, nello Stock European Championship, il titolo è andato al francese Lorenzo Fellon (SF Racing) che con il quinto posto in gara è riuscito ad amministrare il vantaggio sul suo diretto inseguitore, lo spagnolo Yeray Ruiz (Team Honda Laglisse), secondo al traguardo alle spalle del connazionale Jacobo Hinojosa (Futurotel Face Racing) e davanti a Marcos Ludeña (Ium Motorsports).

Con il FIM MotoJunior World Championship si chiude anche la stagione delle due ruote del Misano World Circuit, ma non terminano gli appuntamenti agonistici: il prossimo weekend, infatti, andrà in scena la Porsche Sport Cup Suisse, dal 6 all’8 novembre sarà la volta del PNK Motorsport e, per finire, il fine settimana successivo toccherà alla Formula X.