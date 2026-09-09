Musikfest Adriatica, a Riccione 150 musicisti da tutta Europa

Venerdì in piazzale San Martino la 24ª edizione della rassegna. Sul palco tre formazioni da Austria e Svizzera, ingresso libero.

Venerdì sera piazzale San Martino si riempirà del suono di trombe, fiati e percussioni. A Riccione torna Musikfest Adriatica, arrivato alla ventiquattresima edizione, con 150 musicisti pronti a esibirsi davanti al pubblico in una serata dedicata alla musica bandistica e alle tradizioni di Austria e Svizzera.

L’appuntamento è per l’11 settembre, dalle 20.30 alle 23 circa. Sul palco all’aperto si alterneranno tre formazioni: la Jugendkapelle Staatz, dalla Bassa Austria, guidata dalla maestra Bernadette Kerbl; la società musicale Müswangen, dal canton Lucerna, diretta dal maestro Pius Flury; e la Jugendkapelle Hartberg, proveniente dalla Stiria e affidata alla direzione del maestro Herbert Monsberger.

Il programma è pensato per attraversare generi diversi senza allontanarsi dalla tradizione delle grandi bande. Ci saranno le marce bandistiche e le polke, insieme a composizioni originali, colonne sonore e brani pop ed evergreen. Le canzoni saranno proposte attraverso arrangiamenti realizzati per le formazioni bandistiche, con un repertorio rivolto a spettatori di tutte le età. La serata è organizzata dall’associazione Music & Friends, che da oltre vent’anni porta avanti incontri internazionali tra bande provenienti da diversi Paesi europei. Musikfest Adriatica nasce proprio da questa idea di confronto tra tradizioni musicali differenti, affidando alla musica il compito di mettere in contatto gruppi e culture.

L’ingresso alla serata riccionese sarà libero. E il programma non si fermerà sulla Riviera. Sabato 12 settembre le tre formazioni si sposteranno nella Repubblica di San Marino, dove alle 11.30 saranno protagoniste di una sfilata musicale nel centro storico.

Per l’appuntamento di venerdì resta legata alle condizioni meteo l’organizzazione dell’evento all’aperto in piazzale San Martino.