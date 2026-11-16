Calcio Nations League, San Marino ko in Finlandia (7-2). Doppietta di Nanni

L’inedito assoluto è la doppietta di Nicola Nanni: mai un calciatore della Nazionale di San Marino aveva esultato due volte nel corso della stessa partita

Nazionale: nel 7-2 in Finlandia, Nanni fa la storia e avvicina il record di SelvaSono tre le novità presentate da Cevoli per la sfida di Helsinki, nonché una per reparto. Rispetto all’ultima casalinga con la Bielorussia, trovano spazio nello scacchiere titolare Tosi, Meloni e Giacopetti – quest’ultimo di rientro dalla squalifica. Gli Scandinavi padroni di casa sono fuori da progetti di promozione in Lega B e intendono chiudere con una bella prestazione davanti al pubblico di casa: a metterlo in chiaro è Svanbäck, che sblocca l’incontro all’8’ con un chirurgico destro su imbucata da parte di Valakari.

Poco dopo il quarto d’ora, la meravigliosa punizione di Walta da 25 metri vale il raddoppio. Nulla da fare per Colombo, che – al pari dei compagni – può solo rammaricarsi per un mancato fallo attribuito a Zannoni nell’avvio dell’azione che ha generato il piazzato del 2-0 finlandese. Il grado di conversione dei tiri nello specchio si conferma del 100% anche al 21’, quando Svanbäck griffa la doppietta personale – perfettamente imbeccato in area da Pohjanpalo. Un minuto più tardi, l’incursione di Lazzari vale un calcio di rigore per Kabakov: valutazione sub iudice per circa tre minuti, il tempo che il VAR si concede per valutare la posizione di partenza del centrocampista. La lunga analisi conferma il penalty, affidato a Nicola Nanni.

Il capitano incrocia a mezza altezza, spiazzando Sinisalo per firmare la rete dell’1-3. Per Nanni è il sesto centro in sessanta presenze in Biancazzurro. La squadra di Cevoli torna a colpire in due trasferte consecutive, come era successo nell’unico precedente con Romania ed Azerbaijan a cavallo degli ultimi due cicli internazionali. San Marino ci riprova appena oltre la mezz’ora con la cavalcata di Lazzari, che si prende la corsia centrale per liberare un destro impreciso. La Finlandia non resta a guardare e con un pizzico di fortuna torna a colpire con Pohjanpalo: l’attaccante del Palermo approfitta di un pallone vagante in area, su cui i Titani non sono precisi né decisi, per sparare sotto la traversa la quarta rete scandinava. Prima dell’intervallo, il capitano finlandese torna ad esultare: la perfetta punizione di Walta incontra il movimento di Pohjanpalo, che colpisce di testa sottomisura – aggiornando il parziale.Nella ripresa c’è Della Balda per Meloni, mentre Friis ne cambia addirittura tre. Il primo affondo sammarinese al 58’, con Nanni a mettere le ali a Giocondi sulla corsia di destra. La Finlandia si difende bene dall’incursione di quattro biancazzurri in area, seguendo con lo sguardo il pallone impennarsi sulla traversa dopo il destro di Capicchioni dal limite. Il primo vero tentativo dei padroni di casa nella ripresa matura al 64’, con l’iniziativa di Mahuta – il cui tiro-cross è neutralizzato dall’ottima diagonale di Tosi sul secondo palo. Poco prima, il doppio cambio di Cevoli ha portato in campo Pancotti e soprattutto Tommaso Benvenuti: schierato in coppia col gemello Giacomo in mezzo alla difesa, rientra dopo un lunghissimo infortunio. L’ultima presenza in Nazionale era datata 10 giugno 2025, a Serravalle contro l’Austria. Gli Scandinavi ci provano anche con soluzioni dalla distanza, senza inquadrare la porta di Colombo. L’estremo sammarinese deve operare la prima parata di serata a metà frazione, quando una bella combinazione porta al tiro Valakari da breve distanza: efficace la respinta in angolo.

Nulla può poi, quando Håkans salta un paio di avversari prima di esplodere un gran destro sul primo palo. I Titani non hanno tirato i remi in barca, tutt’altro. Infatti, al 72’ la squadra di Cevoli si regala la terza volta di sempre con due o più reti in singola partita. L’inedito assoluto è la doppietta di Nicola Nanni: mai un calciatore della Nazionale di San Marino aveva esultato due volte nel corso della stessa partita ed ora il record di Andy Selva è distante appena un gol. L’azione, magnifica, premia la corsa di Giacopetti – isolato in posizione di ala destra – che taglia fuori un raddoppio prima del consegnato a Nanni. La bordata sotto l’incrocio non lascia scampo a Sinisalo e per la punta arriva così il terzo gol in Nazionale in questo 2026. La Finlandia non sta a guardare l’esultanza di San Marino e allunga nuovamente con Svanbäck – uomo di copertina dei padroni di casa, pure fortunato nella deviazione che taglia fuori Colombo e vale la tripletta. Il portiere biancazzurro è chiamato in causa in altre circostanze prima del fischio finale, riuscendo a contenere il passivo – specialmente nell’uno contro uno con Mahuta.

Di lì al termine c’è poco altro da segnalare in una serata fredda, che per San Marino sarà ricordata sicuramente per la prima doppietta in campo internazionale – griffL TABELLINOata Nicola Nanni.



IL TABELLINO

Finlandia – San Marino 7-2



FINLANDIA (4-3-3)

Sinisalo; Lähteenmäki, Koski (46’ Jensen), Ivanov, Keskinen (46’ Mahuta); Valakari, Walta (46’ Eremenko), Väänänen; Skyttä (56’ Håkans), Pohjanpalo, Svanbäck (82’ Antman)

A disposizione: Hrádecký, Bergström, Hoskonen, Källman

Allenatore: Jacop Friis



SAN MARINO (4-3-1-2)

Colombo; Giocondi, G. Benvenuti, Pasolini (61’ T. Benvenuti), Tosi; Meloni (46’ Della Balda), L. Capicchioni (71’ Golinucci), Zannoni (61’ Pancotti); Lazzari; Giacopetti (83’ Contadini), Nanni

A disposizione: Amici, De Angelis, G. Capicchioni, Salicioni, Marinucci, Mularoni

Allenatore: Roberto Cevoli



Arbitro: Georgi Kabakov (BUL)

Assistenti: Maetin Margaritov (BUL), Martin Venev (BUL)

Quarto ufficiale: Volen Chinkov (BUL)

VAR: Nikola Popov (BUL)

AVAR: Dimitar Dimitrov (BUL)

Marcatori: 8’, 20’ e 79’ Svanbäck, 17’ Walta, 26’ (r) e 76’ Nanni, 36’ e 42’ Pohjanpalo, 70’ Håkans

Ammoniti: Lazzari, Pasolini, Meloni, Ivanov, Tosi, Mahuta

Note: 7.153 spettatori

