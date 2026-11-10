Negozi in difficoltà, Confcommercio Rimini: «Centri commerciali chiusi una domenica al mese»

Incontro al Ministero tra il ministro Urso, la deputata Beatriz Colombo e il presidente provinciale Giammaria Zanzini

Contrastare la desertificazione commerciale, tutelare i negozi di prossimità e ristabilire un maggiore equilibrio tra piccole attività e grande distribuzione. Sono i temi al centro dell’incontro di oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra il ministro Adolfo Urso, l’Onorevole Beatriz Colombo e il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini.

Un confronto concreto, durante il quale Zanzini ha portato all’attenzione del ministro le proposte di Confcommercio provinciale, da sempre impegnata nella difesa del commercio di vicinato, ricevendo attenzione e apprezzamento.

“Ringrazio innanzitutto l’Onorevole Beatriz Colombo per aver promosso questo importante incontro e il ministro Urso per la disponibilità e l’attenzione dimostrate - sottolinea Zanzini -. Da anni ci battiamo per salvaguardare le piccole imprese commerciali, fondamentali per la vitalità delle nostre città. Non ci limitiamo a denunciare le difficoltà, ma avanziamo proposte concrete come abbiamo fatto con il documento “La città che cambia” consegnato alle istituzioni. L’apprezzamento del Ministro per le istanze partite proprio da qui è un segnale importante. Tra i temi che abbiamo affrontato, la necessità di regolamentare outlet e grandi strutture commerciali, anche attraverso la chiusura almeno una domenica al mese. Una proposta che l’Onorevole Colombo intende tradurre in una iniziativa legislativa, coinvolgendo associazioni di categoria e soggetti interessati”.

“I numeri evidenziano la portata del fenomeno - continua Zanzini -, in Italia si contano 1.006 centri commerciali e 340 tra retail park e outlet, con oltre 60 strutture per regione e 1 miliardo e 900 milioni di visitatori annui. Una realtà economicamente rilevante, il cui impatto sul commercio tradizionale merita un’attenta riflessione. Non siamo contrari alla grande distribuzione, importante per l’economia e l’occupazione, ma chiediamo regole che garantiscano un equilibrio tra modelli commerciali profondamente diversi. Una domenica di chiusura al mese sarebbe un primo passo, anche per valorizzare il riposo dei lavoratori e il tempo dedicato alle famiglie”.

Per Confcommercio della provincia di Rimini, difendere il commercio di prossimità significa salvaguardare anche l’identità e la sicurezza di centri storici, quartieri ed entroterra.

“Ogni serranda che si abbassa è un pezzo di città che perde vita. I negozi garantiscono servizi, relazioni e presidio del territorio anche in termini di sicurezza. Ringrazio ancora l’Onorevole Colombo e il Ministro Urso per aver dato ascolto alle nostre proposte. Il commercio di prossimità è fondamentale per il futuro delle nostre comunità. Continueremo a lavorare perché questo confronto produca risultati concreti”.