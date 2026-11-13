Negozi sfitti a Rimini, Forza Italia chiede una strategia
Bartorelli promuove il bando da 150mila euro, ma chiede interventi strutturali su parcheggi, accessibilità e locali vuoti
Il contributo da 150mila euro per sostenere gli investimenti delle attività commerciali del centro di Rimini è un’iniziativa positiva, ma da sola non basta a contrastare la crisi del commercio di vicinato. È la posizione di Alessandro Bartorelli, esponente di Forza Italia a Rimini, che accoglie con favore il nuovo bando comunale chiedendo però all’amministrazione una strategia di più ampio respiro.
A preoccupare è soprattutto il dato sulla riduzione del 22,15% delle attività del commercio al dettaglio in provincia tra il 2010 e il 2025, una percentuale richiamata dalla stessa amministrazione comunale. Un calo che, secondo Bartorelli, impone di affiancare agli aiuti economici interventi capaci di incidere sulle difficoltà quotidiane dei negozianti.
«Accogliamo positivamente il nuovo bando del Comune di Rimini che destina 150mila euro a sostegno degli investimenti delle imprese del centro», dichiara. Ma, aggiunge, «è necessario affrontare il problema con una visione di lungo periodo». Per Forza Italia, i contributi dovrebbero essere accompagnati da politiche che migliorino l'accessibilità al centro, dalla disponibilità di parcheggi a interventi di riqualificazione urbana. Tra le richieste c'è anche quella di introdurre incentivi per il recupero dei locali sfitti, così da favorire il ritorno di nuove attività negli spazi commerciali rimasti vuoti.
Bartorelli chiede inoltre al Comune di chiarire quante imprese potranno beneficiare concretamente dei 150mila euro messi a disposizione e quali obiettivi intenda raggiungere. «Chiediamo all’amministrazione di indicare quali risultati misurabili intenda ottenere per rilanciare il commercio di vicinato», sottolinea.