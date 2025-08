Nek accende Riccione: un bagno di folla per la prima serata della Summer Music

Tutto esaurito per l’artista emiliano, tra emozioni, nostalgia e un tributo sentito a Vasco Rossi. “Qui ho passato l’infanzia: grazie di cuore”

Un inizio colmo di emozioni per la rassegna Riccione Summer Music, cuore pulsante del progetto Riccione Music City. Ieri sera, martedì 5 agosto, piazzale Roma si è trasformato in un grande abbraccio collettivo, un mare di volti e voci accorse fin dal tardo pomeriggio per vivere la magia del concerto di Nek. Sul palco, l’artista emiliano ha acceso il cuore della città con una sequenza di brani che ha scandito trent’anni di vita e musica, in un crescendo di ricordi e partecipazione. Ogni canzone un tassello di memoria condivisa, ogni nota un’ondata di entusiasmo: è stata una serata luminosa, intensa, indimenticabile.

Nek ha aperto il concerto con Almeno stavolta e Se una regola c’è, dando subito il via a una scaletta che ha ripercorso oltre trent’anni di carriera. Il pubblico ha cantato senza sosta, trasformando piazzale Roma in un enorme coro collettivo. Emozionanti le interpretazioni di Gli spari sopra – omaggio sentito a Vasco Rossi – e di hit intramontabili come Lascia che io sia, Fatti avanti amore e Sei grande, in un crescendo culminato nei bis con Se telefonando, Laura non c’è e Se non avessi te, eseguiti in un clima di entusiasmo travolgente.

Dal palco, un Nek ha dichiarato tutto il suo affetto per Riccione: “Una grande festa questa sera, grandi ricordi per me che ho passato l'infanzia qua. Cantavo al Caffè da Oscar, mangiavo alla gelateria qui di fronte, che c’è ancora”. E rivolgendosi al numerosissimo e generosissimo pubblico: “Grazie di essere qui, ci ho passato l'infanzia e non solo: questa è una parte di me. Riccione è una parte di me”.

Prima del concerto, Nek ha incontrato l’assessore al Turismo del Comune di Riccione, Mattia Guidi, e il patron della Riccione Calcio 1926, Roberto Carnevali, che gli ha consegnato la maglia della squadra — gemellata con il Sassuolo, la squadra del cuore di Nek — con il numero 10.

Ph Casalboni

Prossimo appuntamento: Francesco Renga – giovedì 7 agosto

La rassegna prosegue domani, giovedì 7 agosto, con Francesco Renga, protagonista della tappa del tour celebrativo Angelo–Venti. Un concerto speciale per festeggiare insieme al pubblico i vent’anni di Angelo, brano con cui l’artista vinse il Festival di Sanremo nel 2005. Lo show sarà un viaggio musicale tra i suoi brani più amati e momenti di grande emozione.

Appuntamento alle 21:30, sempre a ingresso libero in piazzale Roma.