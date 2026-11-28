Podismo Nicola Angeli fa tris alla SIRun di Rimini. Tra le donne primeggia Federica Boga

Secondo Tommaso Cappelli, terzo Massimo Ripronti

Oltre 260 arrivati, fra le due distanze non competitive di 10 e 5 km, per la sesta edizione della SIRun, ultimo evento stagionale per gli organizzatori della Rimini Marathon Unstoppable. La novità di spostare la prova al sabato mattina si è dimostrata più che positiva, anche se il cielo molto nuvoloso con temperature inferiori ai 10° ha tenuto lontano qualche iscritto.

La gara non aveva una classifica vera e propria ma un semplice elenco di tempi registrati all’arrivo con un piccolo riconoscimento andato ai migliori tre. Per il terzo anno consecutivo il cronometro ha premiato Nicola Angeli che ha chiuso in 38’07”, oltre tre minuti peggio del tempo del 2024 il che la dice lunga delle condizioni climatiche più rigide. Unico altro atleta sceso sotto i 39 minuti è stato Tommaso Cappelli in 38’48”, terzo tempo per Massimo Ripronti, corridore classe 1962 che ha coperto la distanza in 39’11”.

Decimo tempo assoluto per la prima donna, Federica Boga che ha chiuso i 10 km in un probante 43’29”, secondo tempo per Vittoria Cavalieri D’Oro in 45’36” e terzo per Enrica Trevisani in 46’48”. Sui 5 km sorpresa per il miglior riscontro cronometrico appannaggio di Sofia Viviani in 28’04”, stesso tempo di Carlo Alberto Barua Mimbela.

La manifestazione ha raccolto anche quest’anno una cifra importante a favore della Società Italiana di Reumatologia. Per gli organizzatori un giusto viatico verso l’impegno prestigioso della maratona del prossimo aprile, un appuntamento tutto da vivere e per il quale stanno arrivando adesioni in massa anche da oltreconfine.