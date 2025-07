Nordio sul caso Almasri: "Gli atti smentiscono quanto riportato dai giornali"

Il ministro della Giustizia frena le polemiche: "Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento"

"Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono radicalmente quello che è stato riportato sui giornali". Con queste parole il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è intervenuto sul caso Almasri, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della conferenza internazionale per la ripresa dell’Ucraina, in corso a Roma.

Il ministro ha scelto di non entrare nel merito dei dettagli dell’inchiesta o delle polemiche sollevate dalla stampa negli ultimi giorni, ma ha tenuto a precisare che la documentazione in possesso del Ministero contraddirebbe quanto finora riportato dai media.

Il caso Almasri – di cui non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali – ha sollevato un acceso dibattito pubblico, spingendo esponenti dell’opposizione e dell’opinione pubblica a chiedere chiarimenti al Governo. Nordio ha però ribadito l’intenzione di riferire nella sede istituzionalmente competente, ovvero il Parlamento, sottolineando l’importanza di attenersi agli atti ufficiali piuttosto che alle ricostruzioni giornalistiche.

La dichiarazione del Guardasigilli arriva in un momento delicato, in cui trasparenza e rispetto delle procedure istituzionali sono centrali nel dibattito politico. Resta ora da capire quando e con quali modalità il ministro riferirà in Aula, come da lui stesso annunciato.