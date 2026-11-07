Serata amarcord Novafeltria, 50 anni dopo la maturità la classe si ritrova per una serata di festa

L'aneddoto: il tema di italiano fu annullato e ripetuto

Il 1° luglio 1976 era un giovedì e in tutte le scuole d’Italia prendevano il via gli esami di maturità. A Novafeltria, i ragazzi di Ragioneria dell’Istituto Bramante, così si chiamava allora la scuola, si apprestavano a entrare nelle aule, emozionati e trepidanti, per affrontare la prima prova scritta: il tema di italiano. Ma proprio quando tutti erano pronti a iniziare, arrivò una notizia clamorosa: la prova era stata annullata a causa di una fuga di notizie sulle tracce dei temi. L’esame di italiano sarebbe stato ripetuto il lunedì successivo, il 5 luglio 1976. Cinquant’anni dopo, i protagonisti di quella vicenda si sono ritrovati per festeggiare e ricordare insieme quella maturità così particolare e, per certi versi, indimenticabile. È stato un momento di grande gioia ed emozione: ritrovarsi, riabbracciarsi e ripercorrere i ricordi più belli degli anni trascorsi insieme, quelli che, forse, restano per sempre gli anni più spensierati e belli della vita. Non è mancato un pensiero affettuoso per i compagni di scuola Lele, Giovanni e Alvise, che continuano a vivere nei ricordi e nell’affetto di tutti gli ex compagni di classe. La serata si è conclusa con la classica fotografia davanti alla torta celebrativa e con una promessa condivisa: ritrovarsi ancora, senza aspettare altri cinquant’anni.

Si ringrazia Antonio Piccinini