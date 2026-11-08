Calcio Eccellenza girone B Novafeltria alza bandiera bianca: troppi assenti, passa l'Osteria Grande (1-2)

Giacomini segna il primo gol con la maglia gialloblù, gli ospiti tornano alla vittoria dopo 7 sconfitte di fila

Novafeltria - Osteria Grande 1-2

NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra (34' st Giannini), Carbonara, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (38' st Cobo), Giacomini, Galli (30' st Magnani), Parma (1' st Rama). A disp.: Grazia, Ferrari, A.Pavani, Camara, Cecchetti. All.: M.Mancini.

OSTERIA GRANDE: Leoni, Cavazza (39' st Rivera), Lollini, Stanzani, Cecchi, El Archi, Cavini (31' st Sandrolini), Monducci (43' st Landi), Girotti, Xhuveli (16' st Baruzzi), Tomatis. A disp.: Cinquemani, Carpano, Liverani, Calestani, Rubino. All.: Melotti.

ARBITRO: Clemente di Ravenna.

RETI: 20' pt Girotti, 20' st Giacomini, 26' st Cavini.

AMMONITI: Stanzani, Castellani, Nucci.

SECCHIANO Dopo sette sconfitte di fila, l'Osteria Grande ritrova il sapore della vittoria, infliggendo al Novafeltria la seconda sconfitta casalinga. La squadra di casa, tra le cui fila trova il gol l'ex San Marino Giacomini, paga dazio al cospicuo numero di assenze e di giocatori acciaccati costretti a scendere in campo, ma anche al consueto problema: crea tanto, concretizza poco, a differenza invece degli ospiti.

Senza il bomber Filippo Mancini squalificato, il tecnico Massimo Mancini rilancia Galli in attacco, irrobustendo il centrocampo con Parma. Mossa giusta conoscendo la fisicità della squadra ospite, che al 1' è subito pericolosa in ripartenza. Balducci salva tutti in uscita su Girotti. Il Novafeltria replica al 5' con Galli che serve in profondità Guerra, il terzino però in area non ha la freddezza giusta e il tiro è debole. Due minuti dopo ancora Galli fa filtrare la palla sulla destra a Giacomini, sul cross Nucci trova il tiro al volo, palla fuori. Al 9' è Castellani a cercare il jolly dai 30 metri: Leoni blocca. L'Osteria Grande passa al 20': Girotti si incunea tra i due centrali e al limite dell'area fa partire una conclusione imprendibile per Balducci. L'attaccante, che firma uno splendido pallonetto, era però partito in fuorigioco. La replica della squadra di casa è affidata a Giacobbi, che salta un paio di avversari e prova in rasoterra: la difesa devia in angolo la traiettoria. Alla mezz'ora ci riprova Castellani da fuori, palla che non inquadra lo specchio della porta biancoblu. Al 37' Galli si accentra dalla fascia, ma il tiro non crea grattacapi a Leoni.

Nella ripresa attacca ancora il Novafeltria: al 50' Giacobbi si libera al tiro in area, ma Leoni fa buona guardia. Al 59' è Galli a tentare il rasoterra, senza però impensierire l'estremo difensore ospite. Al 61' Giacomini da posizione decentrata calcia di potenza, Leoni respinge, Carbonara non arriva per questioni di centimetri al tap-in vincente. Il pari è nell'aria e lo firma Giacomini al 65': scambio stretto in area tra Guerra e Piva, rasoterra in area per la deviazione vincente dell'attaccante ex San Marino, al primo sigillo in maglia gialloblù. Al 71' però Cavini riporta i suoi in vantaggio con una magia: il pallonetto dalla lunga distanza supera Balducci. Il gol taglia le gambe alla squadra di casa, che potrebbe pareggiare al 79': cross dalla destra di Carbonara che scavalca Leoni, Carbonara sul lato opposto calcia di piatto, senza però inquadrare la porta. La palla si perde alta, sfumano anche le possibilità del pari per i ragazzi allenati da Mancini.