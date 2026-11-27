Novafeltria, concluso il corso di autodifesa per donne

Il SAP di Rimini rinnova il progetto con il Comune: quattro incontri gratuiti per imparare a riconoscere e affrontare le situazioni di rischio

Si è conclusa a Novafeltria la terza edizione di «Non più [in]difesa!», il corso gratuito di consapevolezza e protezione personale rivolto a donne e ragazze dai 16 anni. L’iniziativa, realizzata in collaborazione tra il Comune di Novafeltria e il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Rimini, si è articolata in quattro incontri presso la palestra delle scuole medie. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, il SAP di Rimini ribadisce l’importanza di affiancare alla sensibilizzazione iniziative concrete sul territorio. Il corso ha offerto alle partecipanti strumenti pratici per riconoscere le situazioni di rischio e affrontarle con maggiore consapevolezza. La gratuità degli incontri ha reso accessibile questa opportunità di formazione alle donne e alle ragazze del territorio.

"Un ringraziamento particolare" scrive il segretario provinciale del Sap Salvatore Giglia "va a Massimiliano Severi, poliziotto, iscritto al SAP e insegnante di arti marziali, che ha condotto il corso mettendo gratuitamente a disposizione il proprio tempo e la propria esperienza. Con lui ringraziamo tutti i suoi collaboratori, Federico Agostini, Sara Naldi, Sofia Scarponi, Borislava Stefanova e Antonio Romano, per il contributo alla realizzazione degli incontri. Come Segreteria provinciale, siamo orgogliosi che un collega e nostro iscritto abbia messo le proprie competenze al servizio della comunità insieme al suo gruppo. Il SAP di Rimini ringrazia il Comune di Novafeltria e l’Assessorato alle Pari Opportunità per aver messo a disposizione gli spazi e per aver dato continuità al progetto. La collaborazione con l’amministrazione comunale ha permesso di rinnovare, per il terzo anno, un’opportunità concreta di formazione. Come SAP confermiamo il nostro impegno a promuovere, insieme alle istituzioni locali, iniziative di prevenzione della violenza contro le donne."