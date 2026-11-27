Novafeltria, consegnati i lavori per demolire la palestra Molari: 120 giorni per l’intervento

La Provincia ha affidato il cantiere nell’ambito del progetto di demolizione e ricostruzione finanziato dal Pnrr. L’opera di demolizione costa oltre 351mila euro

Sono stati consegnati ieri i lavori di demolizione della palestra “Molari” di Novafeltria, nell’ambito del progetto di demolizione e ricostruzione finanziato dal Pnrr. La Provincia di Rimini ha affidato alla ditta incaricata le opere di cantierizzazione e abbattimento della struttura esistente, dopo la fase di preparazione e pianificazione dell’intervento.

Il costo complessivo della demolizione è di 351.378,78 euro, mentre i tempi previsti per completare l’operazione sono di 120 giorni. Il cronoprogramma comprende anche la rimozione dei materiali in fibrocemento, compresi i pannelli di tamponamento e le divisioni interne. Questa fase è stata affidata a una ditta specializzata, che ha presentato il piano di lavoro all’Ausl Romagna, senza ricevere osservazioni.

Sono state inoltre nominate le figure tecniche incaricate del coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione sia durante l’esecuzione dei lavori. La Provincia ha condiviso l’intervento con il dirigente scolastico e con i privati confinanti con l’area del cantiere. L’obiettivo è garantire le misure di sicurezza previste dalla normativa, tutelando studenti e cittadini e riducendo al minimo i disagi per l’accesso alla scuola e alle abitazioni vicine, oltre a salvaguardare il più possibile i parcheggi.