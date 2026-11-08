Calcio Eccellenza girone B Novafeltria e Pietracuta, sfide salvezza con Osteria Grande e Comacchiese. Santarcangelo a Russi

Per il San Marino trasferta a San Mauro

Oggi (Domenica 8 novembre) le attenzioni dei tifosi del Rimini saranno rivolte al big match tra Castenaso e Imolese: i padroni di casa sono obbligati a vincere per rimanere vicini al Rimini. Un altro risultato potrebbe già sancire la definitiva fuga dei biancorossi. In chiave salvezza, invece, è una giornata cruciale per le formazioni riminesi. Il Santarcangelo affronta la trasferta di Russi, squadra che in casa ha battuto solo la Fratta Terme. Il Pietracuta, che continua a pagare la sindrome casalinga, in trasferta è un'altra squadra e oggi è atteso a Comacchio, contro una squadra indecifrabile, che ogni tanto conosce delle battute d'arresto fragorose anche in termini di punteggio. Il Novafeltria ospita invece l'Osteria Grande: il pronostico sembra scontato, a favore dei locali, che in casa hanno battuto Castenaso, Massa Lombarda e Santarcangelo, ma il problema per il tecnico Massimo Mancini è una lista di assenti infinita. L'Osteria ne ha perse sette di fila e ha vinto una sola volta, nella seconda giornata, quando rifilò un rotondo 4-0 al Futball Cava Ronco Forlì, che oggi è atteso in casa della matricola terribile Valsanterno, sette risultati utili di fila. È in ottime condizioni, di forma e di morale, la Sammaurese di Benedetti, che senza penalizzazione (aumentata di un punto in settimana) sarebbe in piena zona playoff. Oggi la sfida a un San Marino sempre più ultimo, non solo per il peso di una penalizzazione monstre, aumentata in settimana di 9 punti, da 4 a 13.

QUI NOVAFELTRIA Emergenza totale per la squadra gialloblù, senza gli squalificati Filippo Mancini e Frihat, gli infortunati Tommaso Pavani, Vernazzaro, Astolfi, Tamagnini e Marani. Si è fermato Guerra, Cecchetti e Andrea Pavani saranno nel gruppo almeno per fare numero, pure Galli non è al meglio: potrà giocare solo uno spezzone di gara. Si prepara così, a partita in corso, l'esordio dello juniores Magnani, attaccante. Massimo Mancini schiererà il 4-3-2-1: Balducci; Carbonara, Giannini, Renzi, Nucci; Piva, Giacobbi, Parma; Castellani, Rama; Giacomini. (A disp.: Grazia, Ferrari, A.Pavani, Cecchetti, Magnani, Cobo, Camara, Galli).

QUI PIETRACUTA Rossoblù senza Fabbri squalificato, cinque gli assenti sicuri: i lungodegenti Pollini, Bellucci, Mani più Cesarini e Bernardi. Da valutare le condizioni fisiche di Zanni e Medici. Se Zanni non recupera, Sapori farà il playmaker, con Galassi e Cuomo ad agire come mezzali. Fregnani schiererà il 4-3-3: Mattei; Guidi, Tiraferri, Celli, Faeti; Galassi, Sapori, Cuomo; Proverbio, Rivi, Gessaroli.



QUI SAN MARINO Ancora piena emergenza per Lasagni, senza Passaniti, Traini e Tesse squalificati, infortunati Macchitella e Gentili. Pina non al meglio al massimo partirà dalla panchina. La Monica scalpita per una maglia da titolare, è in ballottaggio con Ottaviani. Possibile l'impiego di Agogo come terzino destro, con Miletta esterno alto. Lasagni schiererà il 4-2-3-1: Munari; Cuomo, Bracelli, Mechetti, Diallo; Lombardi, Papa; Agogo, Cestra, Mhilli; Ottaviani (A disp.: Mastrogiacomo, Nuno, Di Martino, Miletta, La Monica, Stirpe).



QUI SANTARCANGELO Quattro gli assenti tra le fila dei clementini: Satalino, Magnani, Semprini ed Erald Paratja. Mastronicola ha i soliti dubbi per le fasce in difesa e per il ruolo di centravanti. Il tecnico gialloblù schiererà il 4-2-3-1: Golinucci; Brolli, Jaupi, Zaghini, Pironi; Dy.Capasso, Giorgini; Giorgini, Para, Fuchi, Da Rugna (Foschi).