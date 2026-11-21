Novafeltria, i negozianti si raccontano: al via il flashmob per valorizzare le attività locali

Da martedì 24 novembre le attività del centro storico esporranno messaggi e frasi per valorizzare il commercio di prossimità e invitare i cittadini a scegliere i negozi del territorio

Mentre il mondo del commercio accelera nella frenesia degli sconti e delle promozioni di questo particolare periodo dell’anno, anche su grandi piattaforme, i negozianti di Novafeltria scelgono di fare esattamente l’opposto: fermarsi, rallentare e raccontare ciò che rende unico il proprio territorio.

A partire da martedì prossimo 24 novembre, le vie del paese saranno attraversate dal flashmob creativo “Le vetrine si raccontano”, ideato e promosso dall’associazione NovaAttiva, che riunisce le attività del centro commerciale naturale della cittadina nell’entroterra riminese. Una vetrina dopo l’altra, i negozi aderenti esporranno piccoli cartelli con frasi emozionali pensate per incuriosire, far sorridere e invitare i passanti a riflettere.

L’iniziativa nasce dalla volontà di guardare oltre il vetro ed entrare a scoprire un patrimonio fatto di proposte curate, prodotti ricercati, competenza professionale e servizi costruiti sulle persone. Spesso, infatti, ciò che si cerca altrove è molto più vicino di quanto si pensi: proprio sotto casa, tra attività indipendenti che ogni giorno scelgono con attenzione cosa offrire alla propria comunità.

Scegliere i negozi di Novafeltria non significa soltanto fare un acquisto ma compiere un gesto concreto per l’economia locale. Ogni spesa locale alimenta un circolo virtuoso che sostiene le famiglie del territorio, preserva i posti di lavoro e garantisce quel presidio sociale e umano indispensabile per evitare lo spopolamento dei piccoli centri e mantenere le strade illuminate, sicure e accoglienti.

«L’idea è nata dal confronto tra noi commercianti in vista di questo fine mese caratterizzato da sconti e promozioni un po’ ovunque – spiega una rappresentante del direttivo di NovaAttiva – Come piccoli negozianti non possiamo né vogliamo fare la guerra alle grandi piattaforme online o alla grande distribuzione. Così abbiamo deciso di fermarci e raccontare il bello che c’è nel nostro paese attraverso una scia di parole sulle vetrine. Come recita uno dei nostri cartelli, a volte quello che cerchi è più vicino di quanto pensi».

Con “Le vetrine si raccontano”, NovaAttiva lancia un invito aperto a cittadini e visitatori: prendersi il tempo di passeggiare per Novafeltria, lasciarsi sorprendere da una frase, varcare una soglia e riscoprire il piacere autentico di una comunità viva.