Novafeltria, il vento abbatte un cipresso di 30 metri: paura a Ca' del Vento

Le forti raffiche di vento hanno abbattuto l'albero su un tabellone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza

Il forte vento che nella giornata di giovedì 19 novembre ha interessato la provincia di Rimini ha provocato la caduta di un albero nella frazione di Ca' del Vento, nel territorio comunale di Novafeltria. Si tratta di un cipresso alto circa 30 metri, finito sopra il tabellone utilizzato per l'affissione dei manifesti funebri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. A segnalare l'accaduto alla redazione di altarimini.it è stato un lettore, che riferisce di aver già evidenziato in passato le condizioni di pericolosità della pianta. Secondo quanto raccontato, il cipresso avrebbe avuto le radici marce e la situazione sarebbe stata comunicata al Comune attraverso una PEC inviata il 10 aprile 2026. La caduta dell'albero, fortunatamente, non avrebbe coinvolto persone, ma secondo il lettore le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Nelle immediate vicinanze, infatti, si trovano una pensilina per la fermata dell'autobus e una casetta del gas, entrambe potenzialmente esposte al rischio. Senza contare la possibilità che il cipresso potesse precipitare sulla strada, all'interno del parco giochi frequentato dai bambini o addirittura su qualche passante. Una segnalazione che riporta l'attenzione sull'importanza della manutenzione e dei controlli sul patrimonio arboreo, soprattutto nelle aree pubbliche e nei luoghi frequentati quotidianamente dai cittadini.

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