Calcio Eccellenza B Novafeltria, pari 0-0 con il Futball Cava Ronco: brilla il 2006 Grazia tra i pali

Secondo pari per il Novafeltria dopo il derby, il Futball Cava Ronco conferma di essere in salute

Novafeltria - Futball Cava Ronco Forlì 0-0

NOVAFELTRIA: Grazia, Guerra, A.Pavani (26' st Carbonara), Giannini, Renzi, Giacobbi (49' st Nucci), Piva, Castellani (32' st Cecchetti), Giacomini, Galli, Parma (11' st G.Magnani). A disp.: Cioccariello, Cobo, Tamagnini, Camara, F.Mancini. All.: M.Mancini.

FCR: Zauli, Adams, Pascucci, Bergamaschi (48' st Rabiti), Lambertini, Brusi, Raggi, Deshkaj (25' st A.Magnani), Zammarchi (18' st Parlanti), Boschi, Piancastelli. A disp.: De Gori, Marzocchi, Medri, Sango, Martoni, Casadei. All.: Candeloro.

ARBITRO: Palombo di Ravenna.

SECCHIANO Il giovane portiere Leonardo Grazia, classe 2006, chiude la porta e il Novafeltria esce indenne dalla complicata sfida con il Futball Cava Ronco: all'Urbini-Casali termina 0-0. Tra i locali, Filippo Mancini in panchina a titolo di firma, dopo il problema fisico accusato durante il derby con il Pietracuta. Partita che ha lasciato strascichi: un turno di squalifica per Frihat, due per il portiere Balducci e Rama. Massimo Mancini sceglie un 4-4-2 asimmetrico, in difesa rientra Andrea Pavani, a centrocampo c'è Parma, davanti Galli in appoggio a Giacomini. Primo tempo squadre contratte, vista l'importanza della posta in palio, ma nella parte centrale della frazione meglio gli ospiti: al 20' su angolo respinto di testa dalla difesa, arriva il tiro di Zammarchi, Pavani respinge. Al 24' cross dalla trequarti verso bomber Boschi, che incorna di testa, Grazia è attento. Al 30' Castellani dalla sinistra trova l'inserimento di Parma, ma il colpo di testa è impreciso. Al 34' Grazia salva il risultato con un ottimo intervento sulla bordata di destro di Zammarchi, lasciato libero di tirare sulla destra. A inizio ripresa si fa vedere Parma, il rasoterra dal limite dell'area viene deviato in angolo da Zauli. Un minuto dopo replica ospite in contropiede, ma Grazia fa buona guardia bloccando il mancino di Piancastelli. Al 57' ghiotta occasione per il Novafeltria, con Galli che manca la deviazione da pochi passi, irrompe Andrea Pavani che dal limite calcia a lato. Al 62' la sfortuna dice no al Novafeltria, con lo splendido tiro di Castellani respinto dalla traversa. Al 75' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Grazia è decisivo con un altro ottimo intervento in presa, che bissa all'84', alzando sopra la traversa la punizione di Boschi. Sull'angolo Bergamaschi mette alto di testa: è l'ultima emozione di una partite comunque vivace anche senza reti.